Стало известно, сколько миллионов МВД задолжало адвокатам

Проблемы с выплатами МВД денег за оказание услуг адвокатами по назначению возникли еще летом этого года. Об этом рассказал исполнительный вице-президент палаты адвокатов Андрей Сучков. По его словам, в регионах ситуация складывается по-разному. К примеру, по Красноярскому краю долг управления МВД составил 17,7 млн рублей, по Республике Саха (Якутия) — 12,5 млн, по Башкортостану и Хабаровскому краю — по 10 млн. Из-за этого многие адвокаты находятся в предзабастовочной ситуации.

Как пояснил Сучков, подобные невыплаты адвокатам стали уже хроническими с 2013 года. До этого как МВД, так и другие ведомства имели в своем бюджете отдельную строку, которая предусматривала оплату госзащитников. В последнее время эти траты были приписаны к общей массе расходов.

По данным ФПАР, в реестре на данный момент числится около 75 тыс. адвокатов, из которых около 70 тыс. имеют статус действующих. В стране действует единая ставка оплаты работы адвоката по назначению — 550 рублей за день. Она может увеличиваться в зависимости от сложности уголовного дела, но все равно не превышает 1100 руб. Всего же ежегодно защитники по назначению получают в общей сложности около 3,8-3,9 млрд рублей.

На совещании руководства ФПАР, представителей финансово-экономических подразделений МВД и Минфина МВД заверило, что до конца года будет погашена задолженность в 294 млн рублей. Остальные средства адвокаты получат в первых числах января уже за счет нового бюджета МВД.