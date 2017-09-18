Стало известно, сколько россияне будут отдыхать на Новый год, в мае и ноябре 2018-го

Итак, на Новый год и Рождество в России будут отдыхать 10 дней: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

На День защитника Отечества нас ждут 3 дня отдыха: с 23 по 25 февраля.

На Международный женский день мы будем отдыхать 4 дня: с 8 по 11 марта.

На майских праздниках будем отдыхать дважды. 4 дня с 29 апреля по 2 мая и всего 1 день 9 мая.

На День России россиян ожидают 3 дня выходных: с 10 по 12 июня.

И на День народного единства также будут 3 дня выходных: с 3 по 5 ноября.

Как переносят выходные дни

Для этого правительство предложило сделать следующие переносы в календаре: выходной день в субботу 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта. С воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Когда будем работать 6 дней в неделю

Получается, что последняя рабочая неделя апреля будет шестидневной: работаем с 23 апреля (понедельник) по 28 апреля (суббота). То же самое произойдет в июне, тут придется работать с 4 июня (понедельник) по 9 июня (суббота). Также шестидневка будет и в конце декабря: с 24 декабря (понедельник) по 29 декабря (суббота).