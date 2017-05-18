Станет ли здание барнаульского Речного вокзала яблоком раздора. Комментарий собственника

- Небезучастные к судьбе города разделились на два лагеря: "за" и "против". Однако, ситуация разрешилась довольно быстро. Новый проект застройки пришелся не по вкусу краевой администрации, и решение, казалось, было вынесено – сносить нельзя.

Но не успели утихнуть страсти, как на этой неделе город вновь сотрясло заявление главы администрации Барнаула Сергея Дугина о том, что здание все-таки нужно сносить. Тем временем, непосредственный собственник Речного вокзала узнает обо всем через СМИ.

Вспоминаем предысторию и пытаемся разобраться в ситуации: за кем должно быть последнее слово в решении о сносе Речного вокзала?

Повторимся, что в 2015 году эта тема уже вызывала большой общественный резонанс. По городу пронеслась волна возмущений. Тогда, по проекту предыдущего собственника – СК "Сибирия" - постройка советского образца должна была быть снесена, а на ее месте построен новый жилой комплекс с прилегающей общественной зоной.

Жители Барнаула разделились во мнениях. Одни считали, что Речной вокзал – это визитная карточка города, с которой много связано. Другие же говорили о том, что это символическое место изжило себя: по назначению давно не используется и превратилось в "помойку". Но все же большинство горожан выступало против столь радикальных изменений в привычном образе города. На то время (до начала благоустройства новой городской набережной) людям просто хотелось видеть уютное, чистое и красивое место для отдыха.

Тогда в ситуацию вмешалась краевая власть. Глава региона Александр Карлин высказался категорически против сноса здания. "Я узнал об этом из СМИ. Меня этот сюжет озаботил", - отметил тогда Александр Карлин. Он говорил о том, что вокзал является "воротами", открывающими перспективу на Барнаул и "нельзя допустить экспериментов над городом".

В администрации Барнаула в то время заверили, что разрешения на снос никто не давал. Проект был закрыт. У Речного вокзала появился новый владелец. И, казалось, тема была закрыта.

Но тут, как майский снег на голову, свалилось заявление нового главы администрации Барнаула Сергея Дугина. На выездном совещании по вопросу реализации приоритетного городского проекта "Современная школа" Дугин сказал, что здание Речного вокзала нуждается в серьезной реконструкции или сносе: "Мы на этой неделе намерены пригласить к себе собственника и с ним занимаемся вопросом судьбы Речного вокзала. По всей видимости, мы его будем убирать и что-то на его месте строить. Пока мы не определились до конца в этом вопросе. Это последний участок в туристическом районе города, где довольно неприглядный вид".

Мало того, что это заявление вступает в явное противоречие с решением, принятым пару лет назад. Так еще и непосредственный собственник здания, компания ООО "Угли Кузбасса", узнает об этом через СМИ. Как отметил представитель компании, на протяжении последних лет городские власти ни разу не обращались к ним и не интересовались дальнейшей судьбой здания, которое, по словам Губернатора края является визитной карточкой Барнаула.

Что ждать от ситуации теперь? Кто же будет решать судьбу Речного вокзала: Губернатор Алтайского края Александр Карлин, Глава администрации города Барнаула Сергей Дугин, общественность, или все-таки собственник здания? За кем останется последнее слово? Покажет время.

А тем временем по Интернету вновь поползли шутки о строительстве очередного торгового центра.