Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест

Старейший в мире альпинист непалец Мин Бахадур Шерхан скончался 6 мая от сердечного приступа при попытке вновь подняться на Эверест и стать самым возрастным покорителем этой вершины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора департамента туризма Непала Динеша Бхаттарая.
"Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа. Его тело вертолетом завтра будет доставлено в Катманду для проведения экспертизы", — сообщил чиновник.
Знаменитый непальский скалолаз был одним из 317 альпинистов, получивших в этом году лицензии на восхождение. Он прибыл в конце апреля в базовый лагерь на склоне Эвереста. Там он проходил акклиматизацию, чтобы попытаться вернуть титул старейшего покорителя самой высокого пика Земли. Шерхан уже был обладателем этого титула после восхождения в 2008 году, когда ему исполнилось 76 лет, однако спустя пять лет его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юичиро Миура.
"Шерхан стремился восстановить свой титул и закрепить первенство, утраченное в 2013 году, - заявил президент Ассоциации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа. — Он был в отличной форме, тренировался каждый день и сохранил прежнюю выносливость, ежедневно проходя по 14-15 км по сложному рельефу".
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