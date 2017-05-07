Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест

"Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа. Его тело вертолетом завтра будет доставлено в Катманду для проведения экспертизы", — сообщил чиновник.

Знаменитый непальский скалолаз был одним из 317 альпинистов, получивших в этом году лицензии на восхождение. Он прибыл в конце апреля в базовый лагерь на склоне Эвереста. Там он проходил акклиматизацию, чтобы попытаться вернуть титул старейшего покорителя самой высокого пика Земли. Шерхан уже был обладателем этого титула после восхождения в 2008 году, когда ему исполнилось 76 лет, однако спустя пять лет его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юичиро Миура.

"Шерхан стремился восстановить свой титул и закрепить первенство, утраченное в 2013 году, - заявил президент Ассоциации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа. — Он был в отличной форме, тренировался каждый день и сохранил прежнюю выносливость, ежедневно проходя по 14-15 км по сложному рельефу".