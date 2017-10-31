Старший брат Кевина Спейси рассказал об изнасиловании отцом

По словам Фоулера, отец неоднократно избивал детей, а однажды, когда Рэндаллу было 12 лет, Томас впервые изнасиловал его, и это продолжалось четыре года.

Он также рассказал, что отец присоединился к американской нацистской партии, и даже побрил усы на манер Адольфа Гитлера.

На фоне происходящего Кевин Спейси полностью замкнулся в себе, а их сестра сбежала из дома.

30 октября Кевин Спейси объявил, что "выбирает жить как гей". Он выступил с этим признанием после того, как актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26.

Факт

Компания Netflix объявила о закрытии популярного сериала "Карточный домик", где Кевин Спейси исполнил одну из ролей.