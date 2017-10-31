Старший брат Кевина Спейси рассказал об изнасиловании отцом

Старший брат актера Кевина Спейси Рэндалл Фоулер обвинил своего отца в изнасиловании — в интервью газете Daily Mail он рассказал, что Томас Джоффри Фоулер надругался над ним при молчаливом согласии матери, пишет Lenta.ru.
По словам Фоулера, отец неоднократно избивал детей, а однажды, когда Рэндаллу было 12 лет, Томас впервые изнасиловал его, и это продолжалось четыре года.
Он также рассказал, что отец присоединился к американской нацистской партии, и даже побрил усы на манер Адольфа Гитлера.
На фоне происходящего Кевин Спейси полностью замкнулся в себе, а их сестра сбежала из дома.
30 октября Кевин Спейси объявил, что "выбирает жить как гей". Он выступил с этим признанием после того, как актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26.
Факт
Компания Netflix объявила о закрытии популярного сериала "Карточный домик", где Кевин Спейси исполнил одну из ролей.
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