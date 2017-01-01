Стас Михайлов выгнал с концерта журналистов, зато покормил уточек

В Кирове журналистов "Первого городского канала" пресс-аташе Стаса Михайлова попросил покинуть концерт, несмотря на наличие аккредитации. Позже он объяснил, что они назвались работниками сцены, нагло себя вели и пытались проникнуть в гримерку певца.
Как пишет "Первоисточник", действия Стаса Михайлова были вынужденными. А перед концертом у Стаса было хорошее настроение — он прогулялся около местного цирка, побывал в парке имени Кирова и покормил уточек.
Кстати, судя по данным на сайте Кировского ДК, где и проходил концерт, именно "Первый городской канал" был основным информационным партнером концерта.
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