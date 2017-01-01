Стас Михайлов выгнал с концерта журналистов, зато покормил уточек

Как пишет "Первоисточник", действия Стаса Михайлова были вынужденными. А перед концертом у Стаса было хорошее настроение — он прогулялся около местного цирка, побывал в парке имени Кирова и покормил уточек.

Кстати, судя по данным на сайте Кировского ДК, где и проходил концерт, именно "Первый городской канал" был основным информационным партнером концерта.