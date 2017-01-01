Стас Михайлов занялся строительным бизнесом

Строительная компания, 50% которой принадлежит Станиславу Михайлову, было зарегистрировано 9 декабря 2016 года, свидетельствуют данные СПАРК. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

"Я не могу давать никакой коммерческой информации, могу лишь заверить, что ничем неприличным он (Стас Михайлов) не занимается. Все, что хочет сказать артист, он говорит со сцены, в своем творчестве. Все остальное — его личная частная жизнь. Это не значит, что ему есть что скрывать, но должно же у человека быть что-то личное", — заявил РБК директор Стаса Михайлова Сергей Кононов.

Летом 2011 года журнал Forbes составил рейтинг "50 главных российских знаменитостей", в котором Стас Михайлов занял первое место, обойдя Марию Шарапову, занимавшую шесть лет подряд первую строчку. В сентябре 2011 года Стаса Михайлова включили в общественный совет при ГУ МВД. А в феврале 2012 года певец зарегистрировался как доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего на тот момент премьер-министра Владимира Путина.

В начале 2013 года Стас Михайлов стал заслуженным артистом РФ. Награду ему вручил на торжественном приеме глава государства. "Огромный стимул, чтобы жить, творить, писать и любить в этой стране", - прокомментировал награждение Михайлов. пишет newsru.com.

Справка

СПАРК-Интерфакс (это название еще пишут как SPARK-Интерфакс, или просто СПАРК) – одна из первых российских справочно-информационных систем. Главное, ради чего создан СПАРК – проверка контрагентов, оценка рисков по работе с ними.