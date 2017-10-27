Инфографика. Как менялась криминальная обстановка в Алтайском крае за последние 5 лет?

По данным Министерства внутренних дел России, за первые семь месяцев 2017 года в 73 субъектах страны преступлений стало меньше на 10,2%. В том числе и в Алтайском крае — с января по июль здесь произошло 23 702 преступления.

Согласно данным Алтайкрайстата, с 2012 по 2016 год их число в крае постепенно росло. При этом, больше всего преступлений было в 2015 году — 48 582.

А каких больше?

Чаще всего в крае совершают кражи и преступления, связанные с наркотиками. На третьем месте — грабежи.

Из почти 45 тысяч преступлений, совершенных в прошлом году, 18 тысяч — это кражи.

Но есть и положительная динамика. За пять лет снизилось количество убийств, ДТП и преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью.

Пик некоторых преступлений пришелся на 2014 год. Тогда было зарегистрировано 91 изнасилование (или покушение на изнасилование), тогда как в остальные годы их количество колебалось от 62 до 70. В том же году преступлений, связанных с наркотиками, было больше всего за 5 лет — 5 146.

При этом, большинство преступников, по статистике, — мужчины без постоянного источника дохода в возрасте от 30 до 49 лет.

А что сейчас?

За первые семь месяцев 2017 года больше половины всех преступлений в стране — кражи, мошенничества, грабежи, разбои. Каждое тридцать третье преступление — квартирная кража.

В январе — июле 2017 года в России произошло 122,8 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Каждое второе преступление в стране совершили рецидивисты. В 2017 году Алтайский край занимает 5 место в десятке регионов с наибольшим количеством таких преступлений (69,6%), Республика Алтай — 7 место (68,4%).

Каждое третье преступление в стране совершают пьяные. В Алтайском крае — 48,8% подобных преступлений от общего числа дают Алтайскому краю 7 место в рейтинге. Республика Алтай оказалась на строчку выше — 49,8%.

Altapress.ru направил запрос в краевое МВД с просьбой прокомментировать ситуацию, но по истечению трех недель ответа редакция не получила.