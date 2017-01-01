Статистика. Россияне за год стали немного счастливее

Более двух третей людей во всем мире (68%) ощущают себя счастливыми. Несчастными назвал себя каждый десятый. Такие данные в ходе исследования собрал холдинг "Ромир".
При этом каждый пятый житель Земли (22%) ответил, что не ощущает себя ни счастливым, ни несчастным. Глобальный индекс счастья по итогам 2016 года составил 59 пунктов, что на 3 единицы лучше значения предыдущего года.
Россияне тоже улучшили показатель личного счастья. Индекс вырос на единицу до 51 пункта. Так, счастливыми себя ощущают 56% наших соотечественников, а несчастными соответственно, 5%.
Как выяснилось счастливых людей больше в азиатских и латиноамериканских странах – небогатых, но развивающихся. Из финансово благополучных стран "счастливой" оказалась только Исладндия (70 пунктов). Остальные развитые страны Западной Европы и G-7 в вопросе личного счастья своих сограждан продемонстрировали результаты ниже среднего.
Опрос проводила ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN в 69 странах мира.
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