Статистика. Россияне за год стали немного счастливее

При этом каждый пятый житель Земли (22%) ответил, что не ощущает себя ни счастливым, ни несчастным. Глобальный индекс счастья по итогам 2016 года составил 59 пунктов, что на 3 единицы лучше значения предыдущего года.

Россияне тоже улучшили показатель личного счастья. Индекс вырос на единицу до 51 пункта. Так, счастливыми себя ощущают 56% наших соотечественников, а несчастными соответственно, 5%.

Как выяснилось счастливых людей больше в азиатских и латиноамериканских странах – небогатых, но развивающихся. Из финансово благополучных стран "счастливой" оказалась только Исладндия (70 пунктов). Остальные развитые страны Западной Европы и G-7 в вопросе личного счастья своих сограждан продемонстрировали результаты ниже среднего.

Опрос проводила ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN в 69 странах мира.