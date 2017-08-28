Ставропольским полицейским запретили ходить в бары

Местные СМИ сообщили, что региональный главк выпустил приказ, согласно которому полицейским запретили ходить в бары по выходным, выезжать в праздничные дни за пределы районов, в которых они несут службу и брать кредиты в микрофинансовых организациях.

В главке объяснили, что приказ нацелен на "повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности (…) Как показали события текущего года (ликвидация последствий паводка), актуальными остаются вопросы готовности личного состава к оперативному сбору и выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, полицейские пожаловались на приказ в генпрокуратуру. В главке обещают внести в приказ изменения в части, касающейся выезда полицейских за пределы муниципалитетов, входящих в зону их ответственности, пишет znak.com.