Стелла Штань рассказала о концессиях и соглашении между СГК и властями Барнаула

— Стелла Ивановна, бизнес неохотно шел на заключение таких соглашений в ЖКХ, в том числе, потому, что считал высокими финансовые риски: имущество передает, как правило, муниципалитет, а тарифы устанавливает регион. Бизнесмены говорили: важен не столько размер тарифа, сколько стабильность. Как только компания вложит инвестиции и начнет зарабатывать, скажем, 10 млн в год, ей эти 10 млн "срежут" и уменьшат тариф, говорил один директор. Решена ли эта проблема?

— Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов действительно самая важная проблема. Поэтому с 1 января 2017 года законодатель внес изменения в федеральный закон "О концессионных соглашениях в РФ" и ввел третью сторону соглашения — субъект РФ. Если муниципальному образованию не переданы полномочия по формированию тарифов, то субъект выступает третьей стороной. Иначе говоря, региональная власть является гарантом соблюдения формулы тарифа для концессионера.

Вообще, с учетом включения субъекта РФ в качестве стороны соглашения, думаю, конструкция более или менее выстроена. Есть полномочия у субъекта, есть концессионер, есть концедент - муниципальное образование. На мой взгляд, права и обязанности сторон сегодня сбалансированы.

— Имущество передается в концессию, чтобы привлечь инвестиции в коммунальную сферу, и власти считают концессионные соглашения самым лучшим для этого инструментом. Но коммунальные предприятия в малых городах и селах не очень интересны для банков. Учитывает ли это законодатель?

— В законе предусмотрена возможность выдачи муниципальных гарантий для инвесторов при выдаче кредитов и займов и, думаю, такой инструмент должен начать работать в городах и районах. Предоставление муниципальной гарантии, полагаю, будут осуществляться дополнительными решениями органа местного самоуправления.

— Политики, обсуждая эту тему, нередко акцентировали внимание на том, что объекты должны передаваться в концессию только на конкурсной основе. Между тем, в районах и небольших городах желающих взять на себя это хлопотное дело, как правило, нет...

— С 1 января арендаторам коммунальных объектов предоставлено право на заключение концессионного соглашения без проведения конкурса, если договор аренды был заключен до 1 января 2015 года. Возможность заключения соглашений с арендаторами позволит отсечь посредников на участия в конкурсе, которые могут вмешаться и помешать арендаторам продолжать профессиональную деятельность.

Первым концессионным соглашением в Сибири был контракт на устройство и эксплуатацию городского электрического освещения в Томске. 31 марта 1895 года представитель акционерного общества "Технико-промышленное бюро" Вячеслав Реутовский подписал контракт с Томской городской управой на условиях концессии. Соглашение небольшое (4 стр.), но многие детали в нем скруплезно оговорены. Указаны границы освещаемой территории, количество фонарей (25 силой 1200 свечей каждый), время их горения (12 часов). При этом город финансирует установку в рассрочку (на шесть лет), а Бюро освещает город бесплатно. Плата для частных абонентов - не более 2 копеек за час горения лампы накаливая в 16 свечей. По окончании шестилетнего срока городу предоставляет право выкупа предприятия. Если он им не воспользуется, то Бюро эксплуатирует хозяйство еще шесть лет и т.п. Уже в 1896 году в Омске ввели в строй электростанцию.

Помощь муниципалам

— Предприятия ЖКХ, особенно в сельских районах и небольших городах, обычно имеют огромные долги за электричество, газ, уголь, многие задолжали работникам. Из-за этого предприятия в этой сфере живут три-четыре года, а затем банкротятся. Если имущество таких МУПов передается в концессию, какова судьба этих долгов?

— С 1 января возможна передача в концессию имущества унитарных предприятий со значительным объемом долговых обязательств, если муниципалитет как учредитель, несущий субсидиарную ответственность по этим долгам, не имеет возможности погасить их за счет своего бюджета.

Долги, возникшие не позднее чем за два года до принятия решения о заключении соглашения, можно учитывать при определении концессионной платы.

Думаю, эта новелла даст возможность муниципалитетам края модернизировать неэффективные предприятия и в то же время погасить задолженность за счет частного инвестора.

— С другой стороны, получится, что концессионер, еще не начав работу, уже должен будет погасить старые долги своего предшественника?

— Инвестор прежде чем идти на заключение концессионного соглашения должен оценить все риски. Посмотрим, как это будет работать.

— Насколько реалистичны планы Минстроя (80% объектов к 2020 году передать в концессию) с учетом того, что немалая часть сетей, насосные станции и прочее зачастую не зарегистрированы, много бесхозяйного имущества? Коммунальщики не горели желанием их брать. А для местной власти его регистрация — это и дорого, и долго.

— В самом деле, в состав имущества, которое необходимо инвестору, чаще всего, входит и незарегистрированное. Но до 1 января концессионеру должны были передавать только то имущество, которое находится в собственности. По новому законодательству допускается предоставление концессионеру незарегистрированного имущества, входящего в состав объекта соглашения или непосредственно связанного с ним. В этом случае обязанность поставить имущество на государственный учет ляжет на концессионера.

Этот момент в концессионном соглашении по теплосетевому имуществу Барнаула, которое передается "Барнаульской теплосетевой компании", неплохо прописан.

По данным минстроя РФ на начало мая, в России заключено более 1,6 тыс. концессионных соглашений. В регионах, где действуют концессионные соглашения, значительно повышается качество оказания услуг, сообщили в минстрое.

Контроль и земельные вопросы

— Если говорить о концессионном соглашении с властями Барнаула, каковы, на ваш взгляд, его слабые места?

— Нечетко прописан раздел о предоставлении концессионеру участков, находящихся в муниципальной собственности, необходимых для создания новых объектов. На мой взгляд, в концессионном соглашении надо было оговорить механизм предоставления участков, а этого в документе нет.

Давайте смоделируем такую ситуацию. Концессионер спроектировал объект, ему нужен для его строительства участок. А формально по земельному законодательству возможные различные варианты. Кто-то вмешается, потому что ему тоже нужен этот участок. И концессионер не сможет реализовать свою инвестпрограмму.

Такая же расплывчатость и в другом пункте. Как указано в соглашении, концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды участков третьим лицам и сдавать их в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного участка. Я считаю, что в соглашении нужно четко закрепить: не сдавать в субаренду и третьим лицам, и эту норму закрепить в договоре на землю.

— Насколько четко в соглашении по Барнаулу прописан контроль за тем, чтобы все, что должно быть построено или установлено, было на самом деле построено или установлено?

— В принципе, неплохо. Мне импонирует указание на то, что надо привлекать специалистов и других экспертов на стадии подготовки такого важного документа. Надо анализировать правоприменительную практику. Безусловно, в администрации работают высококлассные специалисты, но совместная подготовка будет только на пользу. Я считаю, что как в 1920-е годы концессии помогли становлению промышленности России, так и сегодня эта форма участия бизнеса поможет сфере ЖКХ привлекать инвестиции и развиваться.

Справка

Стелла Штань работала замглавы администрации Барнаула по правовым и кадровым вопросам в 1994-2004 годах. В 2008-2011 годах была избрана депутатом АКЗС. Не участвовала в новых выборах в АКЗС в 2016 году и некоторое время была руководителем управления по работе с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников АлтГУ. Сейчас она ушла из классического университета и занялась юридической практикой, возглавив "Правовой центр "Стратегия".