Стивен Кинг запретил Трампу смотреть экранизации своих книг

Кинг - давний противник Трампа. Ещё до президентских выборов он был одним из 450 американских писателей, выступивших с призывом не допустить возможности избрания Трампа главой государства. Когда тот выиграл выборы, Кинг написал, что допуск такого человека к ядерной кнопке — страшнее всех его романов, сообщает ИА REGNUM и отмечает, что твит писателя стал реакцией на то, что президент США "забанил" его в своем микроблоге.

Стивен Кинг,

писатель:

"Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Теперь и я запрещаю ему смотреть "Оно" или "Мистер Мерседес". Больше никаких клоунов для тебя, Дональд.

К прокату готовится картина "Оно" (It, 2017, режиссер Андрес Мускетти), которая снята по одноимённому роману Кинга 1986 года. Одним из героев произведения является злой клоун. Сериал на основе романа Кинга "Мистер Мерседес" 2014 года (Mr. Mercedes, 2017, режиссер Джек Бендер) стартовал в начале августа.