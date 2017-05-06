Стивен Сигал посмеялся над решением Украины запретить ему въезд в страну

Получивший в конце прошлого года российское гражданство Стивен Сигал попал в "невъездной список" за незаконное пересечение государственной границы Украины. Об этом стало известно 5 мая, о чем агентству "Апостроф" сообщили в Службе безопасности страны (СБУ). Теперь актер не сможет появиться на территории Украины пять лет, пишет "РГ".

"Досье" на него сопровождается фотографиями из Крыма, на которых запечатлен Сигал, путешествующий по полуострову.