Стивен Сигал посмеялся над решением Украины запретить ему въезд в страну

Стивен Сигал отшутился после того, как узнал, что ему запрещен въезд на Украину. "Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", - сказал популярный американский актер.
Получивший в конце прошлого года российское гражданство Стивен Сигал попал в "невъездной список" за незаконное пересечение государственной границы Украины. Об этом стало известно 5 мая, о чем агентству "Апостроф" сообщили в Службе безопасности страны (СБУ). Теперь актер не сможет появиться на территории Украины пять лет, пишет "РГ".
"Досье" на него сопровождается фотографиями из Крыма, на которых запечатлен Сигал, путешествующий по полуострову.
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