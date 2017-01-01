Сто уроков электробезопасности

Светлану Олейникову, специалиста отдела охраны труда, знают уже почти во всех школах в зоне обслуживания Северо-Восточных электрических сетей. Несколько раз в месяц она находит время в своем плотном графике для визита в учебные заведения. География большая: Новоалтайск, Первомайский, Заринский, Кытмановский, Залесовский районы.

Светлана Олейникова,

специалист отдела охраны труда:

У нас в арсенале большой запас различных средств для проведения тематических занятий. Фильмы, презентации, игровые моменты, викторины разработаны в Алтайэнерго для быстрого и легкого усвоения детьми необходимой информации.

Такие уроки являются частью комплексной программы профилактики электротравматизма, которая реализуется специалистами филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" уже несколько лет на территории всего региона. Распространение полиграфической продукции, флеш-мобы на улицах, семинары для педагогов, участие в родительских собраниях – всё для того, чтобы предотвратить несчастные случаи с детьми на энергообъектах. Для этого необходимо научить ребенка грамотному обращению с электричеством всеми доступными способами.