Стоит ли самому менять батарейку на счетчике газа?

Дмитрий из поселка Власиха спрашивает: "На моем газовом счетчике "Бетар", установленном в 2011 году, недавно погас жидкокристаллический экран. Возможно, села батарея. Могу ли я самостоятельно заменить батарейку без дальнейших санкций или газовики делают это сами"?
В компании "Алтайкрайгазсервис" пояснили:
Самостоятельно вы не можете производить какие-либо действия с индивидуальным прибором учета газа. По замене батарейки можно проконсультироваться по тел. 60-65-20 (представительство компании "Бетар" в Барнауле). Для вызова мастера газовой службы на демонтаж и последующую установку прибора учета, а также для получения всех необходимых консультаций вы можете обратиться по номеру ремонтной службы – 8-800-700-7904 (звонок бесплатный).
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