Стоит ли самому менять батарейку на счетчике газа?

Самостоятельно вы не можете производить какие-либо действия с индивидуальным прибором учета газа. По замене батарейки можно проконсультироваться по тел. 60-65-20 (представительство компании "Бетар" в Барнауле). Для вызова мастера газовой службы на демонтаж и последующую установку прибора учета, а также для получения всех необходимых консультаций вы можете обратиться по номеру ремонтной службы – 8-800-700-7904 (звонок бесплатный).