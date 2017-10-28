Стоит ли ставить счетчики при изношенной проводке?

Изношенная проводка в первую очередь должна беспокоить жильцов дома не из-за расходов, а из-за опасности, которой они подвергнуты. Прежде всего собственники должны обезопасить себя. Дом необходимо отремонтировать за счёт средств, которые жильцы накопили по статье текущий ремонт, или же попробовать поучаствовать в программах софинансирования по Федеральному закону №185.

Также нельзя забывать, что существует Постановление Госстроя РФ, принятое ещё в 2003 году, "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", а так же "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме", в которых прописаны параметры, в соответствии с которыми должен содержаться дом. УК или ТСЖ обязаны эти требования выполнять. Если эти нормы не соблюдаются, то собственники вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию, прокуратуру, Ростехнадзор и другие органы, чтобы обслуживающую организацию заставили выполнить необходимые требования закона.