Сторонники Навального проводят пикеты и митинги с требованием допустить его на выборы

В Чите и Владивостоке акции были согласованы с властями города и прошли спокойно, без задержаний. В Хабаровске на пикет вышли около 50 человек. Как сообщил координатор кампании Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, к ним в штаб пришли полицейские, получившие заявление от местного жителя, недовольного вывеской.

В Тюмени сторонники Навального сообщили о том, что сотрудники ДПС заблокировали выезд машине координатора штаба и проверяют на угон.

По данным "Команды Навального", в ряде городов начались задержания сторонников оппозиционного политика. "Не все спокойно в Якутске и Перми: там задержаны координаторы штабов". Кроме того, по их сведениям, полиция задержала координатора ставропольского штаба Ивана Танского. Администрация города ранее отклонила все просьбы сторонников оппозиционера о проведении массового мероприятия, но они ослушались. Накануне полицейские задержали волонтеров из Твери.

Барнаульская акция должна была начаться в 15 часов в поселке Южном.

Напомним, самого Навального 29 сентября задержали и позже арестовали на 20 суток перед поездкой в Нижний Новгород за призывы к участиям в несанкционированных акциях. Он призывал своих сторонников 7 октября выйти на пикеты в 80 городах страны.