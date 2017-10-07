Сторонники Навального проводят пикеты и митинги с требованием допустить его на выборы

7 октября сторонники Алексея Навального проводят пикеты и митинги с требованием допустить политика к участию в президентских выборах. Акции начались во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, Магадане и других городах, сообщает РБК. Акции начались в Тольятти, Комсомольске-на-Амуре, Томске и Кемерове.
В Чите и Владивостоке акции были согласованы с властями города и прошли спокойно, без задержаний. В Хабаровске на пикет вышли около 50 человек. Как сообщил координатор кампании Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, к ним в штаб пришли полицейские, получившие заявление от местного жителя, недовольного вывеской.
В Тюмени сторонники Навального сообщили о том, что сотрудники ДПС заблокировали выезд машине координатора штаба и проверяют на угон.
Улан-Удэ #ЗаНавального pic.twitter.com/HoxpGtJuHS— Олег Снов (@olsnov) 7 октября 2017 г.
По данным "Команды Навального", в ряде городов начались задержания сторонников оппозиционного политика. "Не все спокойно в Якутске и Перми: там задержаны координаторы штабов". Кроме того, по их сведениям, полиция задержала координатора ставропольского штаба Ивана Танского. Администрация города ранее отклонила все просьбы сторонников оппозиционера о проведении массового мероприятия, но они ослушались. Накануне полицейские задержали волонтеров из Твери.
Барнаульская акция должна была начаться в 15 часов в поселке Южном.
Напомним, самого Навального 29 сентября задержали и позже арестовали на 20 суток перед поездкой в Нижний Новгород за призывы к участиям в несанкционированных акциях. Он призывал своих сторонников 7 октября выйти на пикеты в 80 городах страны.
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