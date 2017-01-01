Страдающий белой горячкой мужчина напал с вилкой на посетителей столичного ТЦ

В московском торговом центре мужчина напал с вилкой на трех человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Ему вызвали скорую помощь, которая диагностировала у него белую горячку", — отметил собеседник агентства. По его словам, среди пострадавших была гражданка Вьетнама.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что инцидент произошел в доме 146 по Ярославскому шоссе. По этому адресу располагается ТЦ "Ханой—Москва".
"Прибывшими полицейскими гражданин был задержан. В связи с неадекватным состоянием мужчины ему был вызван наряд психиатрической медицинской помощи, который госпитализировал его", — сказал дежурный офицер.
Полицейские проводит проверку по факту произошедшего, пишет Lenta.ru.
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