Страна "Енотия" приглашает барнаульцев провести каникулы вместе

29 и 30 декабря, в 14.00, в контактный зоопарк "Енотия" приезжают Дед Мороз и Снегурочка. Приходите и вы! Вас ждет увлекательная программа с играми, танцами и сюрпризами!

Мы работаем ежедневно, а в новом году ждем всех уже с 1 января.

И каждый день у нас в гостях веселые аниматоры:

1 января, в 15.00 - Приходите в гости в Енотию поиграть в веселые игры и поводить хороводы с нашей Ёлочкой.

2 января, в 12.40 - Сказка оживает прямо на глазах! Вас ждет удивительное приключение вместе с Эльзой из "Холодного сердца". Для того чтобы попасть в сказку, нужно немного холодного дыхания, горстку радости и смеха и, конечно, очаровательную улыбку Эльзы.

3 января, в 13.00 - Хотите настоящего зимнего волшебства? Приходите на крио-шоу, и вы увидите замороженные розы, мандарины, холодный попкорн и другое. На ваших глазах приготовят мороженое и будут угощать всех гостей!

4 января, в 13.00 - Встреча с Миньоном. Кто же его не знает? Это очаровательное, смешное желтое создание, которое говорит на своем необычном языке, очень любит бананы, знает толк в веселье и способен не только устроить настоящий бардак, но и изобрести нечто гениальное! А еще он мастер на всевозможные выдумки и шалости.

5 января, в 13.00 - Отважный Рокки из щенячьего патруля получил ответственное задание от Райдера, ему все-все по зубам! Приходите и вступите в команду спасателей, потому что каждый день Райдеру поступают 1000 сообщений о помощи. Щенячий патруль не справляется, нужна подмога!

6 января, в 13.00 - Вы не попали на Крио-шоу 3 января? Отличная возможность это исправить, приходите! И вы увидите замороженные розы, мандарины, холодный попкорн. Тут же приготовят вкусное мороженое, и будет угощение!

7 января, в 13.00 - Невесомый, нежный, светлый Ангелочек подарит всем нашим гостям в этот день чуточку тепла и радости!

Наш адрес: ТЦ Кристалл, ул. Балтийская, 23

Телефон: 573-733. Звони!

Режим работы с 10.00 до 21.00 ежедневно.

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