Страшно и смешно: 18 фото российских квартир и их жильцов

Если в квартире царит чудовищный бардак или ремонт оставляет желать лучшего, большинство людей стараются скрывать это от посторонних глаз. Но находятся те, кто не только не стесняется недостатков своего жилища, но и c удовольствием делится фото себя любимого на его фоне. И разумеется, органично вписывается в интерьер.