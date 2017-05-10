Если в квартире царит чудовищный бардак или ремонт оставляет желать лучшего, большинство людей стараются скрывать это от посторонних глаз. Но находятся те, кто не только не стесняется недостатков своего жилища, но и c удовольствием делится фото себя любимого на его фоне. И разумеется, органично вписывается в интерьер.
Страшно и смешно: 18 фото российских квартир и их жильцов
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