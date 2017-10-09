Стратегия "тигров и мух": в Китае за четыре года наказаны 1,5 млн коррупционеров

Коммунистическая партия КНР сообщила, что за четыре года были наказаны почти 1,5 миллиона коррупционеров. Такие результаты показала программа Си Цзиньпина под названием "стратегия тигров и мух", благодаря которой расследуются дела чиновников всех масштабов.
Надзорные органы Китая проверили почти 150 тысяч партийных организаций, а это почти 95% всех структур партии, сообщает Reuters. "Мух" среди коррупционеров не меньше, чем "тигров". Почти 600 тысяч получивших сроки были чиновниками из деревень и сел, чьи преступления относятся к мелкой коррупции.
Согласно китайским законам, если сумма незаконного дохода составляет более 100 тысяч юаней (около миллиона рублей), за это грозит от 10 лет заключения до пожизненного с конфискацией имущества. При наличии отягчающих обстоятельств может назначаться и смертная казнь.
Но высшая мера наказания — не самое частое явление. Как правило, исполнение приговора откладывается на два года. И если за это время осужденный не нарушил режим содержания, то он может рассчитывать на пожизненный срок, пишет bfm.ru.
Факт
В августе китайские власти начали расследование в отношении главы антикоррупционного комитета министерства финансов Мо Цзяньчэна. Ему может грозить до 14 лет лишения свободы.
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