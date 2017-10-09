Стратегия "тигров и мух": в Китае за четыре года наказаны 1,5 млн коррупционеров

Надзорные органы Китая проверили почти 150 тысяч партийных организаций, а это почти 95% всех структур партии, сообщает Reuters. "Мух" среди коррупционеров не меньше, чем "тигров". Почти 600 тысяч получивших сроки были чиновниками из деревень и сел, чьи преступления относятся к мелкой коррупции.

Согласно китайским законам, если сумма незаконного дохода составляет более 100 тысяч юаней (около миллиона рублей), за это грозит от 10 лет заключения до пожизненного с конфискацией имущества. При наличии отягчающих обстоятельств может назначаться и смертная казнь.

Но высшая мера наказания — не самое частое явление. Как правило, исполнение приговора откладывается на два года. И если за это время осужденный не нарушил режим содержания, то он может рассчитывать на пожизненный срок, пишет bfm.ru.

Факт

В августе китайские власти начали расследование в отношении главы антикоррупционного комитета министерства финансов Мо Цзяньчэна. Ему может грозить до 14 лет лишения свободы.