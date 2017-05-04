Стрекозы притворяются мертвыми, чтобы избежать секса

Швейцарские ученые выяснили — самки стрекоз вида Aeshna juncea, когда хотят избежать полового акта с самцом, притворяются мертвыми.
Исследователи разобрались с вопросом — зачем эволюция подарила этим насекомым такой оригинальный способ предотвращения нежелательной близости. Исследование было опубликовано в журнале Ecology.
Швейцарские ученые при наблюдении за стрекозами заметили, что иногда самки, столкнувшись с самцом, намеренным вступить с ними в интимную связь, перестают махать крыльями, падают и некоторое время лежат неподвижно. Когда же готовый к сексу самец скрывается из виду, они поднимаются с земли и как ни в чем не бывало продолжают свой путь.
Ученые выяснили, что в некоторых случаях половой контакт с агрессивным самцом приводит к травмам и даже смерти стрекоз. Но дальнейшее изучение необычного феномена показало, что самки далеко не всегда отказываются от секса. Специалисты выяснили, что, притворяясь мертвыми, стрекозы стремятся защитить себя.
Ученые в ходе экспериментов подсчитали, что необычный защитный механизм в 60% случаев действительно помогает самкам обмануть незваных кавалеров и избежать нежелательного секса. В процессе наблюдений исследователи подходили к "мертвым" самкам. В таких случаях они сразу же "оживали" и улетали. Это дало авторам исследования понять, что, притворяясь мертвыми, стрекозы остаются начеку и в полной мере чувствуют и осознают, что происходит вокруг.
Исследователи также заметили, что в случае, когда самка не имитировала смерть, приближающийся к ней самец добивался своего, притом в 100% случаев.
Ранее подобный специфический "защитный механизм" специалисты наблюдали лишь у 5 различных видов живых существ, включая пауков и богомолов, поэтому поведение стрекоз является не уникальным, но весьма редким явлением, представляющим огромный интерес для исследователей, пишет informing.ru.
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