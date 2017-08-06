Студентам Алтайского края заплатят за рождение детей

В апреле 2017 года установлена единовременная выплата семьям студентов, обучающихся по очной форме в вузах Алтайского края. Выплаты пойдут за счет средств краевого бюджета при рождении детей, начиная с 1 января 2017 года.

При рождении первого ребенка студенты получат 5 тыс. рублей, а второго – 10 тыс. рублей. Для этого нужно обратиться с заявлением и документами в управление социальной защиты населения либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (его филиал) по месту жительства или по месту пребывания.

Перечень документов размещен на официальном сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского края в разделе "Социальные выплаты".