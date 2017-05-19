Студентам Алтайской академии экономики и права задолжали более 20 млн рублей

Прокуратура Барнаула через суд помогает бывшим студентам закрывшейся Алтайской академии экономики и права возвращать внесенную плату за учебный 2016-2017 год.
Из-за прекращения образовательной деятельности академия задолжала 396 бывшим студентам более 20 млн. руб., которые они внесли за текущий учебный год.
В суд уже направлено 274 исковых заявления на общую сумму 13,6 млн. рублей. Из них рассмотрено и удовлетворено 260 на сумму 12,4 млн. Сейчас 14 судебных решений исполнено на сумму 761 тыс. руб.
Напомним, в феврале Арбитражный суд Алтайского края принял иск о банкротстве Алтайской академии экономики и права (ААЭП), а 3 мая ввел процедуру наблюдения в вузе и назначил временного управляющего.
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