Студентам Алтайской академии экономики и права задолжали более 20 млн рублей

Из-за прекращения образовательной деятельности академия задолжала 396 бывшим студентам более 20 млн. руб., которые они внесли за текущий учебный год.

В суд уже направлено 274 исковых заявления на общую сумму 13,6 млн. рублей. Из них рассмотрено и удовлетворено 260 на сумму 12,4 млн. Сейчас 14 судебных решений исполнено на сумму 761 тыс. руб.

Напомним, в феврале Арбитражный суд Алтайского края принял иск о банкротстве Алтайской академии экономики и права (ААЭП), а 3 мая ввел процедуру наблюдения в вузе и назначил временного управляющего.