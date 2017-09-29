Студентка Британской школы дизайна взяла на анализ смывы с икон в столичных церквях

По словам девушка, идея посмотреть на то, что остается на иконе после поцелуев верующих, возникла случайно. "Целью нашего эксперимента не было показать, что церковь — это одна большая бактерия. Этот проект не отрицает Бога, он о вовлеченности людей. Понятное дело, что вера тех, кто каждый день ходит в церковь, сильнее мысли о том, что икона грязная", — говорит Федорова.

В эксперименте ей помогала научный сотрудник одной из лабораторий. Вместе исследователи обошли шесть церквей Замоскворечья и взяли смывы с десяти икон: Преподобного Сергия, Воскресения Христа, Серафима Саровского, Святой Елисаветы, Божией Матери, Крещения Господня, Спиридона Тримифунтского, "Неупиваемой Чаши".

"Когда мы только начали высеивать в лаборатории, было много неудач, ничего не росло — мы даже подумали, что это святые микроорганизмы, которые просто так нам не дадутся", — рассказывает Дарья.

В итоге микроорганизмы все-таки удалось идентифицировать. На иконах удалось найти:

Micrococcus luteus — вид грамположительных неподвижных бактерий-кокков. Их роль в возникновении заболеваний минимальна.

Neisseria sicca — считается нормальным обитателем носоглотки, но известно, что эта бактерия способна вызывать сепсис, пневмонию, воспаление сердца, мозговых оболочек и другие заболевания у ослабленных больных.

Bacillus cereus — вид грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий, вызывает токсикоинфекции у человека.

Bacillus subtilis — сенная палочка, вид грамположительных спорообразующих аэробных бактерий, представителей рода бациллы (Bacillus). Может вызывать острый гастроэнтерит. В группе риска находятся новорожденные, ослабленные, дети с иммунодефицитными состояниями, а также больные со злокачественными новообразованиями.

Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, наиболее патогенный вид стафилококков, возбудитель гнойно-воспалительных поражений у человека, инфекций кожи и мягких тканей.

Pseudomonas aeruginosa — вид грамотрицательных подвижных палочковидных бактерий. Обитает в воде и почве, условно-патогенна для человека, возбудитель нозокомиальных инфекций. Лечение таких инфекций сложное ввиду высокой устойчивости к антибиотикам.

Escherichia coli — кишечная палочка, вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространенных в нижней части кишечника теплокровных животных.

"Мы не нашли ни сифилиса, ни каких-то жестких патогенов. Конечно, я не врач, чтобы делать выводы о том, насколько обнаруженные микроорганизмы опасны для здоровья, но, если у тебя слабый иммунитет, они могут навредить. А то, что иконы нестерильны, — факт. Было бы здорово, если бы люди, как в спортзале после тренировки, протирали за собой иконы салфеткой с дезинфектором. Ведь это про отношение к ближнему, а христианство учит любви к нему", — подытоживает Дарья Федорова, пишет znak.com.