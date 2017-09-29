Студентка Британской школы дизайна взяла на анализ смывы с икон в столичных церквях

Студентка Британской высшей школы дизайна Дарья Федорова воплотила проект "Путешествие человеческого микробиома", в рамках которого она взяла на анализ смывы с икон из московских церквей, пишет The Village.
По словам девушка, идея посмотреть на то, что остается на иконе после поцелуев верующих, возникла случайно. "Целью нашего эксперимента не было показать, что церковь — это одна большая бактерия. Этот проект не отрицает Бога, он о вовлеченности людей. Понятное дело, что вера тех, кто каждый день ходит в церковь, сильнее мысли о том, что икона грязная", — говорит Федорова.
В эксперименте ей помогала научный сотрудник одной из лабораторий. Вместе исследователи обошли шесть церквей Замоскворечья и взяли смывы с десяти икон: Преподобного Сергия, Воскресения Христа, Серафима Саровского, Святой Елисаветы, Божией Матери, Крещения Господня, Спиридона Тримифунтского, "Неупиваемой Чаши".
"Когда мы только начали высеивать в лаборатории, было много неудач, ничего не росло — мы даже подумали, что это святые микроорганизмы, которые просто так нам не дадутся", — рассказывает Дарья.
В итоге микроорганизмы все-таки удалось идентифицировать. На иконах удалось найти:
- Micrococcus luteus — вид грамположительных неподвижных бактерий-кокков. Их роль в возникновении заболеваний минимальна.
- Neisseria sicca — считается нормальным обитателем носоглотки, но известно, что эта бактерия способна вызывать сепсис, пневмонию, воспаление сердца, мозговых оболочек и другие заболевания у ослабленных больных.
- Bacillus cereus — вид грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий, вызывает токсикоинфекции у человека.
- Bacillus subtilis — сенная палочка, вид грамположительных спорообразующих аэробных бактерий, представителей рода бациллы (Bacillus). Может вызывать острый гастроэнтерит. В группе риска находятся новорожденные, ослабленные, дети с иммунодефицитными состояниями, а также больные со злокачественными новообразованиями.
- Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, наиболее патогенный вид стафилококков, возбудитель гнойно-воспалительных поражений у человека, инфекций кожи и мягких тканей.
- Pseudomonas aeruginosa — вид грамотрицательных подвижных палочковидных бактерий. Обитает в воде и почве, условно-патогенна для человека, возбудитель нозокомиальных инфекций. Лечение таких инфекций сложное ввиду высокой устойчивости к антибиотикам.
- Escherichia coli — кишечная палочка, вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространенных в нижней части кишечника теплокровных животных.
"Мы не нашли ни сифилиса, ни каких-то жестких патогенов. Конечно, я не врач, чтобы делать выводы о том, насколько обнаруженные микроорганизмы опасны для здоровья, но, если у тебя слабый иммунитет, они могут навредить. А то, что иконы нестерильны, — факт. Было бы здорово, если бы люди, как в спортзале после тренировки, протирали за собой иконы салфеткой с дезинфектором. Ведь это про отношение к ближнему, а христианство учит любви к нему", — подытоживает Дарья Федорова, пишет znak.com.
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