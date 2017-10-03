Старейшая школа живописи в Барнауле снова открывает набор

Студия живописи "Традиция и Современность", расположенная в барнаульской галерее "Нагорная", продолжает набор взрослых и детей в утренние, дневные и вечерние группы.
Если вы мечтаете рисовать и писать маслом, то студия живописи "Традиции и Современность" станет идеальным местом для раскрытия вашего творческого потенциала.
Авторские программы обучения для любого уровня подготовки, программы на базе академической школы, профессиональные педагоги — все этого поможет легко раскрыть потенциал художника в человеке любого возраста и с любым уровнем подготовки.
Развитию художественных способностей также будет способствовать особый дух творчества, который царит в школе. Студия живописи "Традиции и Современность" разместилась в историческом здании одноимённой школы на улице Аванесова, 30, построенном почти 130 лет назад.
Здание бывшей Нагорной школы построено в 1886 году на средства Общества попечения о начальном образовании Барнаула при активном участии общественника и просветителя Василия Штильке. Это была первая в городе бесплатная общая для девочек и мальчиков школа.
В 1980-х годах школа из общеобразовательной превратилась в художественную – здесь городские ребятишки учились рисовать. А в последние годы здание пустовало, но дух искусства оказался настолько силен, что спустя практически 30 лет здание вновь наполнилось атмосферой творчества и знаний: в нем начала работать галерея "Нагорная" и школа живописи "Традиции и Современность".
Приходите знакомиться!
Нагорная галерея и школа живописи
Адрес: Барнаул, ул. Аванесова,30
Тел: 8(385)269-97-29
Инстаграм: @nagornayagallery
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