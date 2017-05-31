Стюардессы "Уральских авиалиний" спасли 10-летнего мальчика, у которого остановилось сердце

Лайнер вылетел из Екатеринбурга в Симферополь. Вскоре после того, как самолет поднялся в воздух, у ребенка произошла внезапная остановка сердца.

Бортпроводники не растерялись и вовремя провели реанимационные мероприятия. "Экипаж моментально среагировал, сделал все для спасения мальчика", — рассказывает очевидец.

Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Самаре. После посадки ребенка тут же увезли на машине скорой помощи. В этот момент он был в сознании.

"Стюардесса только прощаясь с пассажирами, поняла все, что произошло, и еле сдерживала слезы", — комментирует очевидец.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" рассказали, что первую помощь ребенку оказали бортпроводники Аксана Ашомко, Оксана Артемьева, Анастасия Лунегова и Жанна Наумова. Решение совершить посадку в Самаре приняли командир воздушного судна Владимир Кобяков и второй пилот Александр Шумилин, пишет 66.ru.