Суд не будет выяснять, является ли Децл гермафродитом

15 августа прошло первое слушание по существу по четырем искам Толмацкого к Басте на сумму 4 млн рублей по делу об оскорблениях в соцсетях.

В оскорбительном сообщении говорилось: "Шок! Есть информация, что Децл гермафродит".

"Мы просим суд назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, имеются ли признаки гермафродитизма у Кирилла Толмацкого", — пояснил представитель Басты. Сам Вакуленко заявил, что слово "гермафродит" не является оскорблением и что он готов удалить этот твит, если экспертиза подтвердит, что Толмацкий не имеет признаков гермафродитизма. Баста также заявил, что готов оплатить экспертизу.

Судья отклонил ходатайство, решив рассматривать уже ранее заявленные доказательства. Кроме того, по мнению судьи, назначение экспертизы приведет к затягиванию процесса. Представитель Толмацкого Роман Лалаян, в свою очередь, заявил, что это ходатайство было продолжением травли Децла со стороны Басты. В конце прошлого года суд уже взыскал 50 тысяч рублей с Вакуленко в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко 1 млн рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей. Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил, пишет bfm.ru.

В августе 2016 года Децл пожаловался на шум из московского клуба "Газгольдер", принадлежащего одноименному творческому объединению, основанному Бастой. В ответ в Twitter Баста обозвал жалобщика "лохматым чмом". Причем сделал это не единожды. Первый раз Децл сделал вид, что не заметил реплику, а на второй раз оскорбился и подал на Басту в суд, посчитав, что эта запись "причиняет ему моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях", и наносит ущерб деловой репутации.

Басманный суд Москвы не принял иск Децла и отправил рэпера в суд по месту прописки Басты — в Ростов.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону частично удовлетворил иск Кирилла Толмацкого (Децл) к Василию Вакуленко (Баста) об оскорблении.

Судья признала непристойным слово "чмо", которым Вакуленко назвал своего оппонента в социальной сети, но вместо запрошенного истцом 1 млн рублей назначила компенсацию в 20 раз меньшую, сообщает Donnews.ru.

Поясняя свою позицию суду Баста заявил: "На мой субъективный взгляд, поступки Кирилла Толмацкого — это поступки человека с опустившейся моральной оценкой лично себя либо чего-то другого".

Пояснения суд посчитал неубедительными и назначил ростовчанину штраф в 50 тысяч рублей.