Суд признал законным перевод Ильдара Дадина в алтайскую колонию

"В удовлетворении требований административного искового заявления Дадина и Зотовой (его супруги - ИФ) к ФСИН России отказать", — говорится в определении судьи Нелли Рубцовой, оглашенном в пятницу.

Истцы просили признать решение ФСИН не соответствующим статье 8 европейской Конвенции о защите прав человека, о праве на уважение частной и семейной жизни.

Ранее сообщалось, что активист Ильдар Дадин хочет вернуться назад в карельскую колонию, потому как опасается, что после того, как внимание общества переключится на его новое место заключения, остающиеся в Сегеже осужденные продолжат страдать от пыток. Однако позже он попросил суд перевести его в одну из колоний Московской области, чтобы быть ближе к семье.