Суд признал законным перевод Ильдара Дадина в алтайскую колонию

Замоскворецкий суд Москвы признал законным этапирование из Карелии в алтайскую колонию активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократное нарушение правил пикетирования, передает "Интерфакс".
"В удовлетворении требований административного искового заявления Дадина и Зотовой (его супруги - ИФ) к ФСИН России отказать", — говорится в определении судьи Нелли Рубцовой, оглашенном в пятницу.
Истцы просили признать решение ФСИН не соответствующим статье 8 европейской Конвенции о защите прав человека, о праве на уважение частной и семейной жизни.
Ранее сообщалось, что активист Ильдар Дадин хочет вернуться назад в карельскую колонию, потому как опасается, что после того, как внимание общества переключится на его новое место заключения, остающиеся в Сегеже осужденные продолжат страдать от пыток. Однако позже он попросил суд перевести его в одну из колоний Московской области, чтобы быть ближе к семье.
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