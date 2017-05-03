Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"

"Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов Давыдовой, Михайловой и Кобзева - без удовлетворения", — огласил решение судья.

Навальный и Офицеров на заседание не явились, их интересы представляли защитники — Вадим Кобзев и Светлана Давыдова.

Сторона защиты просила отменить приговор, а подсудимых оправдать. Защита считает, что Офицеров "осужден за деяния, неотличимые от предпринимательской деятельности, а Навальный - за политическую деятельность". "Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в своем решении указал на необходимость либо прекратить уголовное преследование, либо отменить приговор в отношении наших подзащитных", — цитирует Светлану Давыдову ТАСС. Адвокат также подчеркнула, что ни одно требование ЕСПЧ не было выполнено.

Защита Навального обжалует приговор в ЕСПЧ минуя Верховный суд РФ.

Не смотря на то, что федеральный закон теперь не позволяет оппозиционеру баллотироваться на пост главы государства, сам Навальный считает, что Конституция РФ оставляет ему такую возможность.

Согласно пункту 5.2 закона "О выборах президента" не имеют права быть избранными президентом РФ граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования не снятую и не погашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, — до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Следовательно, Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшее десятилетие, если суд не снимет с него судимость.

Вместе с тем, политик неоднократно указывал, что Конституция РФ позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. Таким образом, Навальный сохраняет теоретический шанс принять участие в президентской гонке.

Это возможно в двух случаях: если Европейский суд по правам человека признает повторный приговор российского суда незаконным или если Навальный добьется в Конституционном суде РФ признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны, пишет "Интерфакс".

Оппозиционер ранее заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента весной 2018 года и уже открыл избирательные штабы в нескольких десятков городов.

Напомним, 8 февраля Ленинский районный суд Кирова повторно признал Алексея Навального виновным в организации хищения 16 млн рублей, принадлежащих предприятию "Кировлес", путем растраты, а предпринимателя Петра Офицерова — виновным в пособничестве преступлению.

Суд приговорил Навального к 5 годам заключения условно, Офицерова — к условному сроку в 4 года, а также штрафу в 500 тысяч рублей каждому, который осужденные ранее оплатили по первому приговору. При этом в 2013 году суд приговорил фигурантов к реальным срокам, но затем изменил наказание на условное.