Суд признал законным приказ ФАС о снижении тарифов на тепло в Алтайском крае

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Суды трех инстанций подтвердили законность предписания ФАС России о снижении тарифов для ТЭЦ, выданного в июне 2016 года управлению Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Как сообщает антимонопольное ведомство, в регионе нашли превышение уровней тарифов на тепловую энергию и потребовали со II полугодия снизить их.

Деньги и отопление.
Деньги и отопление. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

ФАС приказала Управлению Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов отменить принятые решения на второе полугодие 2016 года и утвердить новые тарифы для станций, работающих в режиме комбинированной выработки в рамках предельных уровней, которые были установлены антимонопольным ведомством.

По данным дела, в Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа управление по тарифам края обращалось вместе с "Барнаульская генерация" и "Барнаульская ТЭЦ-3" (обе входят в СГК). Также третьими лицами по делу выступали "Алтай-Кокс" и "Бийскэнерго", но они не заявляли самостоятельных требований, пишет "Интерфакс". Суды встали на сторону ФАС. Тарифы больше не действуют.

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