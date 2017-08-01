Суд признал законным приказ ФАС о снижении тарифов на тепло в Алтайском крае

ФАС приказала Управлению Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов отменить принятые решения на второе полугодие 2016 года и утвердить новые тарифы для станций, работающих в режиме комбинированной выработки в рамках предельных уровней, которые были установлены антимонопольным ведомством.

По данным дела, в Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа управление по тарифам края обращалось вместе с "Барнаульская генерация" и "Барнаульская ТЭЦ-3" (обе входят в СГК). Также третьими лицами по делу выступали "Алтай-Кокс" и "Бийскэнерго", но они не заявляли самостоятельных требований, пишет "Интерфакс". Суды встали на сторону ФАС. Тарифы больше не действуют.