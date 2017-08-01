Суд признал законным приказ ФАС о снижении тарифов на тепло в Алтайском крае

Суды трех инстанций подтвердили законность предписания ФАС России о снижении тарифов для ТЭЦ, выданного в июне 2016 года управлению Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Как сообщает антимонопольное ведомство, в регионе нашли превышение уровней тарифов на тепловую энергию и потребовали со II полугодия снизить их.
ФАС приказала Управлению Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов отменить принятые решения на второе полугодие 2016 года и утвердить новые тарифы для станций, работающих в режиме комбинированной выработки в рамках предельных уровней, которые были установлены антимонопольным ведомством.
По данным дела, в Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа управление по тарифам края обращалось вместе с "Барнаульская генерация" и "Барнаульская ТЭЦ-3" (обе входят в СГК). Также третьими лицами по делу выступали "Алтай-Кокс" и "Бийскэнерго", но они не заявляли самостоятельных требований, пишет "Интерфакс". Суды встали на сторону ФАС. Тарифы больше не действуют.
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