Суд решил выслать из России журналиста "Новой газеты"

Как сообщает "Новая газета", сотрудник полиции под формальным предлогом проверки документов остановил Феруза. Али показал пресс-карту, но полицейские сказали, что повезут его в ОВД Басманного района для установления личности.

В отделе на Феруза составили административный протокол по факту нарушения иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ и повезли в Басманный суд. Сотрудники МВД заявили, что "данный гражданин находится без документов, уклоняется от выезда". По их мнению, журналист с 2011 года находится в стране незаконно.

На вопрос судьи, почему Феруз только в 2014 году обратился за статусом, журналист пояснил, что в 2012 году потерял паспорт, и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток, перенесенных в Узбекистане. Он отметил, что находится на территории России легально. "Хочу, чтобы вы учли, что все родственники являются гражданами России: сестра, мать, брат", — добавил корреспондент.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ и постановил принудительно экстрадировать его в Узбекистан. Журналист также должен будет выплатить административный штраф в пять тысяч рублей.

Редактор "Новой газеты" сообщил, что Феруз подал апелляцию на решение суда.

Дмитрий Муратов,

главный редактор "Новой газеты":

Худоберди Нурматов родился в России. Его мать проживает в России, на Алтае. Поэтому выдача его другому государству по закону невозможна. Также я хочу заметить, что Нурматов подал апелляцию в суд и находится в стадии приготовления целого пакета документов, которые помогут наконец-то обрести ему право на легальное существование.

В конце весны Россия отказалась предоставить Худоберди Нурматову временное убежище. В пресс-центре МВД тогда сообщили, что ведомство не нашло для этого оснований. Накануне Феруз подал в суд апелляционную жалобу на отказ. До рассмотрения судом жалобы он может находиться на территории страны. Однако сотрудники МВД считают, что поскольку после отказа в предоставлении убежища журналист не обратился в московский ФМС, он находится в России незаконно.

Известно, что мать корреспондента проживает в Майме, она инвалид второй группы. Сам он окончил общеобразовательную школу в Онгудае.

В марте этого года Феруза уже задерживали за нарушение миграционного законодательства и составили на него административный протокол. "Новая газета" тогда предполагала, что задержание Али было связано с интересом к нему спецслужб Узбекистана.