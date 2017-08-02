Суд решил выслать из России журналиста "Новой газеты"

Басманный суд постановил выслать из России корреспондента "Новой газеты" Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов). Мужчину задержали рядом с редакцией и содержат в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве в Сахарово.
Как сообщает "Новая газета", сотрудник полиции под формальным предлогом проверки документов остановил Феруза. Али показал пресс-карту, но полицейские сказали, что повезут его в ОВД Басманного района для установления личности.
В отделе на Феруза составили административный протокол по факту нарушения иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ и повезли в Басманный суд. Сотрудники МВД заявили, что "данный гражданин находится без документов, уклоняется от выезда". По их мнению, журналист с 2011 года находится в стране незаконно.
На вопрос судьи, почему Феруз только в 2014 году обратился за статусом, журналист пояснил, что в 2012 году потерял паспорт, и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток, перенесенных в Узбекистане. Он отметил, что находится на территории России легально. "Хочу, чтобы вы учли, что все родственники являются гражданами России: сестра, мать, брат", — добавил корреспондент.
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ и постановил принудительно экстрадировать его в Узбекистан. Журналист также должен будет выплатить административный штраф в пять тысяч рублей.
Редактор "Новой газеты" сообщил, что Феруз подал апелляцию на решение суда.
Дмитрий Муратов,
главный редактор "Новой газеты":
Худоберди Нурматов родился в России. Его мать проживает в России, на Алтае. Поэтому выдача его другому государству по закону невозможна. Также я хочу заметить, что Нурматов подал апелляцию в суд и находится в стадии приготовления целого пакета документов, которые помогут наконец-то обрести ему право на легальное существование.
В конце весны Россия отказалась предоставить Худоберди Нурматову временное убежище. В пресс-центре МВД тогда сообщили, что ведомство не нашло для этого оснований. Накануне Феруз подал в суд апелляционную жалобу на отказ. До рассмотрения судом жалобы он может находиться на территории страны. Однако сотрудники МВД считают, что поскольку после отказа в предоставлении убежища журналист не обратился в московский ФМС, он находится в России незаконно.
Известно, что мать корреспондента проживает в Майме, она инвалид второй группы. Сам он окончил общеобразовательную школу в Онгудае.
В марте этого года Феруза уже задерживали за нарушение миграционного законодательства и составили на него административный протокол. "Новая газета" тогда предполагала, что задержание Али было связано с интересом к нему спецслужб Узбекистана.
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