Суд вынес приговор "барнаульскому насильнику"

Преступление произошло 10 сентября 2016 года. Мужчина вошел в подъезд многоквартирного дома на Малахова вслед за незнакомой женщиной и изнасиловал ее. Барнаульца признали виновным по двум статьям: ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Мужчина получил 6 лет в исправительной колонии особого режима.

Преступление вызвало серьезный резонанс, так как перед этим в городе произошло еще два случая нападения на женщин в лесопарковой зоне. По городу поползли слухи о "барнаульском маньяке". Однако правоохранители заявили, что преступления нельзя считать серийными.

При этом оба изнасилования, совершенные в лесу, до сих пор остаются нераскрытыми: преступник не пойман.