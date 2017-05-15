Суд вынес приговор "барнаульскому насильнику"

Суд Индустриального района Барнаула вынес приговор по громкому делу в отношении 30-летнего барнаульца. В сентябре прошлого года он напал на женщину в подъезде дома и совершил изнасилование. Из-за большого резонанса этот процесс назвали "делом барнаульского насильника".
Преступление произошло 10 сентября 2016 года. Мужчина вошел в подъезд многоквартирного дома на Малахова вслед за незнакомой женщиной и изнасиловал ее. Барнаульца признали виновным по двум статьям: ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Мужчина получил 6 лет в исправительной колонии особого режима.
Преступление вызвало серьезный резонанс, так как перед этим в городе произошло еще два случая нападения на женщин в лесопарковой зоне. По городу поползли слухи о "барнаульском маньяке". Однако правоохранители заявили, что преступления нельзя считать серийными.
При этом оба изнасилования, совершенные в лесу, до сих пор остаются нераскрытыми: преступник не пойман.
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