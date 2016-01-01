Суд вынес приговор главе администрации Волчихинского района и местному фермеру

Главу администрации Волчихинского района Евгения Агафонова и фермера (на тот момент депутата Волчихинского районного совета депутатов ) Дмитрия Горбова задержала полиция 15 июня 2015 года - сообщалось, что задержание произошло в момент передачи денег.

Полицейские полагали, что фермер получил от некоего предпринимателя 500 тыс. рублей, и часть этой суммы он должен был передать главе администрации за заключение мирового соглашения по ранее поданному администрацией района в суд иску.

По данным altapress.ru, это было исковое заявление администрации района к "МРСК Сибири", по договору с которой фирма "Альтернатива-А" выполняла работы в районе по расчистке просеки для строительства ЛЭП. Деньги намеревался передать представитель этой фирмы.

Глава администрации обвинялся в получении взятки в крупном размере (часть 5, пункт в статьи 290 УК РФ), Горбов в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (часть 3, пункт б статьи 291.1 УК РФ) .

Дело поступило в Центральный районный суд в октября 2015 года и до сих пор рассматривалось. Как сообщили в суде, 26 декабря оба признаны виновным в тех преступлениях, которые им инкриминировались.

Агафонову вынесено наказание в виде штрафа в 3,5 млн рублей. Горбов тоже должен будет заплатить штраф, но в меньшем размере: 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу. Более подробно об этом приговоре мы напишем чуть позже.