Суд вынес приговор московской студентке за попытку вступить в ИГИЛ

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова осуждена за попытку примкнуть к запрещенному в России "Ислымскому государству", пишет RT. Приговор вынес Московский окружной военный суд.
Карауловой дали 4,5 года колонии из пяти возможных. ОБ этом написал в Twitter её адвокат Илья Новиков. Защита планирует обжаловать вынесенный приговор до конца 2016 года.
Напомним, 27 мая 2016 года студентка философского факультета МГУ, увлекавшаяся изучением ислама, покинула в Москву и вылетела в Стамбул втайне от родителей. Караулова собиралась перейти сирийско-турецкую границу в составе группы россиян. В сопровождении сотрудников Интерпола 4 июня этого года ее выслали на родину. Она признала свою вину. Однако позже девушка отказалась от своих слов.
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