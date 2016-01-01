Суд вынес приговор московской студентке за попытку вступить в ИГИЛ

Карауловой дали 4,5 года колонии из пяти возможных. ОБ этом написал в Twitter её адвокат Илья Новиков. Защита планирует обжаловать вынесенный приговор до конца 2016 года.

Напомним, 27 мая 2016 года студентка философского факультета МГУ, увлекавшаяся изучением ислама, покинула в Москву и вылетела в Стамбул втайне от родителей. Караулова собиралась перейти сирийско-турецкую границу в составе группы россиян. В сопровождении сотрудников Интерпола 4 июня этого года ее выслали на родину. Она признала свою вину. Однако позже девушка отказалась от своих слов.