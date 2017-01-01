Суд запретил мэру Риги использовать русский язык

Рижский суд оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за официальное общение в соцсетях на иностранных — русском и английском — языках, сообщает телеканал LNT.
"Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык", — сообщает телеканал.
Мэр Риги ранее пытался обжаловать решение ЦГЯ в суде. В соцсетях Ушаков заявлял, что готов обжаловать и решение суда.
По закону о госязыке, органы власти должны предоставлять предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке. Иностранный язык должен применяться лишь в исключительных случаях.
Как сообщает РИА Новости, в латвийской судебной практике это первое решение суда, касающееся коммуникации самоуправления в соцсетях.
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