Суд запретил мэру Риги использовать русский язык

"Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык", — сообщает телеканал.

Мэр Риги ранее пытался обжаловать решение ЦГЯ в суде. В соцсетях Ушаков заявлял, что готов обжаловать и решение суда.

По закону о госязыке, органы власти должны предоставлять предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке. Иностранный язык должен применяться лишь в исключительных случаях.

Как сообщает РИА Новости, в латвийской судебной практике это первое решение суда, касающееся коммуникации самоуправления в соцсетях.