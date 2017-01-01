Суд запретил сибирскому пенсионеру летать на самодельном самолете

Суд в Новосибирской области по требованию транспортной прокуратуры запретил пенсионеру из села Верх-Тула летать на самодельном самолете и приговорил его к штрафу в 2 000 рублей, сообщает ТАСС.
"Установлено, что житель села Верх-Тула (пенсионер) самостоятельно изготовил легкий самолет и в течение лета 2016 года выполнял на нем полеты. Вопреки требованиям безопасности полетов самолет не имел регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности; на борту отсутствовали судовые и бортовые документы, аварийный радиомаяк", — говорится в сообщении. Пилот выполнял полеты, не имея соответствующих знаний и навыков в сфере авиации: не проходил обязательного медицинского обследования и не имел свидетельства пилота.
По результатам проверки, проведенной Новосибирским транспортным прокурором в отношении правонарушителя возбуждены административные производства по ч.ч. 4, 5 КоАП РФ.
Наряду с этим, транспортная прокуратура направила в суды Кировского и Новосибирского районов иски к пилоту о запрете выполнения полетов на самодельном самолете до устранения выявленных проверкой нарушений закона и к его сыну — о запрете эксплуатации воздушного судна. По результатам рассмотрения дел требования транспортной прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме, пишет bfm.ru.
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