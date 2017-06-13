Суд запретил властям Киева переименовывать проспект Ватутина в честь националиста Шухевича

Друзья! Наша с вами первая Победа ! Сейчас Судья Окружного административного суда вынес Определение о запрете ответчику- Киевсовету подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименование проспекта легендарного генерала Ватутина на шухевича до рассмотрения дела в суде по сути! Это значит, что мэр Кличко это решение не подпишет и оно не вступит в законную силу! Значит у нас есть возможность собрать вторую половину голосов за петицию и доказать, что Киеврада обязана считаться с нашим мнением! Публикую Ухвалу суду со вступительной и резулятивной частью.