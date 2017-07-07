Сумерки: в администрации Бийска отключили электроэнергию за долги

Начальник пресс-центра мэрии Павел Сидоренко пояснил, что свет отключили энергетики. Причина — долг с апреля.

Павел Сидоренко,

начальник пресс-центра мэрии:

Мы не скрываем, что бюджет города на 2017 год является очень тяжелым, дефицитным. Выплаты идут в первую очередь по самым важнейшим статьям расходов — это зарплаты бюджетникам, налоги и так далее. Таким образом, получилось, что администрация не смогла своевременно рассчитаться с энергетиками.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с бийским филиалом "Алтайкрайэнерго" по поводу восстановления подачи электроэнергии. "Несмотря на отсутствие электроэнергии, администрация города сегодня продолжает работу. Все сотрудники на местах, выполняют свои обязанности", — заверил начальник пресс-центра.

Это уже не первый случай длительного отключения света в администрации города: в этом году депутаты городской думы Бийска (которая расположена в том же здании) принимали бюджет города в потемках.