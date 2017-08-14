Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Супермаркет связи: как тестировали клиентский сервис мобильного оператора Tele2 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Пообщаться с консультантом лицом к лицу для кого-то удобней. Мы решили проверить, как обслуживают клиентов в салонах Tele2 в Барнауле и отправили в один из них тайного покупателя.

Салон связи Tele2 — это многофункциональный центр обслуживания клиентов. Здесь можно получить консультацию специалиста, подобрать подходящий тариф и дополнительные услуги, купить гаджеты и аксессуары.

Задача тайного покупателя была такой: выбрать смартфон в подарок ребенку-школьнику десяти лет, подключить его к Tele2 и подобрать для него тариф. Ребенок при этом не присутствовал, подарок для него выбирала "тётя". Для тестирования наш "тайный покупатель" пришел в салон Tele2 в торговом центре "Европа" утром в будний день.

Других клиентов в салоне не было. Как нам позже рассказал консультант, в это время посетителей практически не бывает. В рабочие дни люди приходят обычно вечером, возвращаясь из офиса домой. Наш тайный покупатель сказал, что ей нужен смартфон стоимостью до 5 тыс. рублей, хорошо выполняющий свои основные задачи. Гаджет должен звонить, должен быть быстрым – речь как о серфинге в интернете, так и о работе ключевых приложений – мессенджеры, соцсети и даже игры (владелец же смартфон подросток).

Интересно, что консультант салона связи предложил разные бренды в рамках указанной цены — BQ, Samsung, а не только линейку смартфонов Tele2. И рассказал, что стоимость устройств зависит от разных факторов: объема памяти (встроенной и оперативной), срока действия аккумулятора, размера экрана, характеристик камеры. К тому же есть гаджеты с двумя и даже тремя SIM-картами, если это вдруг требуется.

Мы обращаем внимание на линейку Tele2, как и было нами задумано. Совсем дешевый телефон с минимальными характеристиками брать не хотелось бы, поэтому останавливаем свой выбор на Tele2 Midi LTE стоимостью порядка 3990 рублей.

Это достаточно новая модель — поступила в продажи в декабре 2016 года. Легкий смартфон (всего 130 гр.) со средним экраном (4,5 дюйма), 16 Гб встроенной памяти и 1 Гб оперативной, основная камера 3,2 Мп, фронтальная — 0,3 Мп, платформа — Android 6.0. Поддерживает стандарт связи LTE (4G). В сети Tele2 в Алтайском крае гаджет пока будет работать в сети 3G (зато батарейка дольше проживёт), однако компания планирует запустить 4G до конца 2017 года. Так что, покупка на перспективу.

По словам консультанта Андрея, телефон потянет простые игры, а также необходимые приложения для общения. Так как смартфон брендированный, он работает с SIM-картой Tele2, но в нем есть слот для второй "симки" другого оператора. Правда он поддерживает только стандарт 2G, то есть приличного мобильного интернета на этой SIM-карте не будет.

Переходим к следующему шагу. Посмотрим, как Андрей сможет подобрать подходящий тарифный план. Задав несколько наводящих вопросов по профилю потребления, он советует подключить тарифный план "Мой разговор": 200 минут плюс безлимит на Tele2 России (который, кстати, не тратит пакет минут), 5 Гб мобильного интернета, 50 SMS, и все это за 199 рублей в месяц. (Вполне, кстати, нормальные условия для "школьного" тарифа — услуг достаточно, но и не слишком много). Но это, как оказалось, еще не всё. Тем, кто хочет попробовать, но сомневается, Андрей предлагает тариф "Мой Алтай". Там всего 100 минут, 100 SMS и 2 Гб интернета, но! – за 0 рублей в месяц. Внутри сети – безлимит. Работать тариф будет на таких условиях до конца января следующего года, потом придется платить.

В конце общения мы по понятным причинам покупать ничего не стали (хотя мысль взять пару "симок" с "Моим Алтаем" закралась), рассказали консультанту о том, кто мы, и пообщались с ним о работе в Tele2.

Андрей,

консультант в салоне связи Tele2:

"Я работаю в салоне Tele2 с середины мая, до этого работал в точках других операторов связи, поэтому мне есть с чем сравнивать. Наш салон входит в сеть компании, которая является дилером Tele2. По сути именно она является работодателем. Но при этом оператор платит консультантам хорошие бонусы за успешную работу — подключение новых абонентов, перевод клиентов других операторов с сохранением номера и дает бонусы на оплату связи. Зарплата меня тоже устраивает. Коллектив у нас молодой, в основном работают люди до 25 лет. Есть возможности карьерного роста. Например, одна моя знакомая стала тренером новых сотрудников. Обучение при устройстве на работу бесплатное. Уровень образования не особенно важен, важнее желание работать и коммуникативные навыки. В продажах не достигнешь успеха без умения общаться".

Выводы: В салонах Tele2 можно решить все клиентские вопросы, связанные с оператором. Вежливость и стремление помочь будут обеспечены, даже если вы решите расторгнуть договор — мы это тоже проверили. Наше тестирование услуг Tele2 заканчивалось, и журналисту нужно было заблокировать старую SIM-карту и подключить новую. Андрей сделал это без вопросов и проконсультировал, когда номер перестанет работать.

Однако если вы решите купить в салоне гаджет, то определиться в своих предпочтениях лучше заранее. Сделать это можно помощью советов знатоков из интернета или друга, который разбирается в технике и сможет рассказать вам, чего ждать от того или иного телефона в реальности. Тогда у вас будет время взвесить все "за" и "против" в сторону того или другого выбора. Андрей, конечно, тоже оказался компетентным специалистом, но выбрать устройство за 5 минут далеко не всегда просто.

Справка

В Алтайском крае работает 21 салон связи Tele2 и 12 мобильных модулей обслуживания Tele2. Они находятся в большинстве крупных населенных пунктов региона.





С начала 2017 года трафик в салоны связи и мобильные модули обслуживания в регионе вырос на 10%. Около 40% обращений жителей края в центры обслуживания Tele2 касаются подключения к сети оператора, получения информации о новых тарифах и услугах, замены SIM-карты. Еще 20% клиентов приходя в салоны для подключения новых услуг и смены тарифного плана. По сравнению с прошлым годом посетители салонов связи и мобильных модулей стали чаще приобретать мобильные устройства и аксессуары. С января 2017 года почти в два раза увеличилось количество заявок на переход в сеть Tele2, поданных в салонах связи.