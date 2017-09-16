Сувениры, еда и кольчуги: в Барнауле проходит выставки "Город мастеров"

Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru. Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru. Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru. Выставка "город мастеров". Фото: barnaul.org. Выставка "город мастеров". Фото: barnaul.org. Выставка "город мастеров". Фото: barnaul.org. Выставка "город мастеров". Фото: barnaul.org. Выставка "город мастеров". Фото: barnaul.org. Выставка "Город мастеров". Фото: altapress.ru.

На центральной площадке работает открылась выставка хлебобулочных и кондитерских изделий. На всех "улицах" проходят мастер-классы. А рядом с памятником Ленину позируют не менее интересные "фигуры".

Все самое интересное этого Дня города и юбилея края — в нашей трансляции.