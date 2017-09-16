Сувениры, еда и кольчуги: в Барнауле проходит выставки "Город мастеров"

На площади Советов работает выставка ремесел "Город мастеров". На 12 "улицах" более 200 участников из Алтайского края, Республики Алтай и других соседних регионов показывают свое мастерство, сообщает пресс-служба администрации.
Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru.
Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru.
Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru.
Выставка "город мастеров". Фото: barnaul.org.
Выставка "город мастеров". Фото: barnaul.org.
Выставка "город мастеров". Фото: barnaul.org.
Выставка "город мастеров". Фото: barnaul.org.
Выставка "город мастеров". Фото: barnaul.org.
Выставка "Город мастеров". Фото: altapress.ru.
На центральной площадке работает открылась выставка хлебобулочных и кондитерских изделий. На всех "улицах" проходят мастер-классы. А рядом с памятником Ленину позируют не менее интересные "фигуры".
Все самое интересное этого Дня города и юбилея края — в нашей трансляции.
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