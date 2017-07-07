Светлана Медведева рассказала о предстоящей серебряной свадьбе

Светлана Медведева напомнила, что у праздника "есть еще одна красивая традиция: ежегодно во многих городах России вручаются медали "За любовь и верность" парам, прожившим в браке 25 лет и более".

"Знаете, когда мы были совсем юные, при мыслях о серебряной свадьбе всегда представляли себе убеленных сединами пожилых людей. Вспоминалась такая замечательная старая песня "Серебряные свадьбы, негаснущий костер"... А вот уже и сами — в следующем году мы с Дмитрием Анатольевичем празднуем серебряную свадьбу", — рассказала супруга премьер-министра.

Центром торжеств в День семьи, любви и верности остается Муром — родина святых Петра и Февронии Муромских.

"В самом Муроме всегда царит необыкновенная атмосфера. Я очень рекомендую всем посетить этот замечательный русский город. И не только на праздник. Здесь каждый сможет ощутить, что такое наша культура, наши духовные корни и традиции. Увидеть всю их древнюю и глубокую красоту, которую так важно беречь и сохранять", — сказала Светлана Медведева.

В интервью газете супруга премьер-министра рассказала также о деятельности Фонда социально-культурных инициатив, президентом которого она является.

"Особенно важной я считаю работу фонда в области здравоохранения — такие проекты, как акция "Подари мне жизнь", призванная обратить внимание женщин на ценность материнства; "Маленькое чудо" — проект, ориентированный на поддержку недоношенных детей… Один из важных проектов нашего фонда связан с онкологическими заболеваниями у женщин. В его рамках по всей России создаются благотворительные медицинские диагностические центры женского здоровья "Белая роза", в которых каждая женщина может пройти бесплатную диагностику онкологических заболеваний репродуктивной системы и молочных желез", — рассказала Медведева, пишет bfm.ru.