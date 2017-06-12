Светская хроника замерла: Меланья Трамп переехала в дом мужа

После победы на выборах Дональд Трамп один переехал в Белый дом. Его же супруга и их сын Бэррон проживали в небоскребе Trump Tower на Манхэттене в Нью-Йорке. Официальная причина: потому что мальчику нужно было закончить школу. Однако светская хроника предположила, что между супругами не все ладно, сообщали "Вести".

В подтверждение тому в конце мая издания рассказывали и показывали, как Меланья Трамп резко оттолкнула руку мужа, когда они шли от самолета во время посещения Рима. Ранее издание Newsweek посвятило целую статью тому, как первая леди США Меланья Трамп отказалась взять за руку своего супруга в аэропорту Тель-Авива. По мнению журналистов, действия Меланьи могут объясняться некой "загадочной причиной".

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) 12 июня 2017 г.

Сейчас отношение президента и его супруга под пристальным вниманием. В соцсетях и СМИ постоянно появляются новые подробности. Например, огромную популярность получила гифка, где Дональд Трамп поворачивается к супруге, а она в ответ демонстративно улыбается ему. Как только он отворачивается, выражение лица первой леди стремительно меняется.

И, конечно же, все публикации о супругах заканчиваются справкой о том, что Дональду Трампу 70 лет, у него пятеро детей от трех браков. С 46-летней Меланьей у него один сын.