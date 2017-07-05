Поэтический обозреватель — о стихотворных обращениях взяточников к Путину

"“Вы, Маркелов, взяли взятку”.

Кто вам это рассказал?

Отвечаю по порядку:

Взятку, взятку я не брал".

Далее бывший чиновник подробно описывает, как "конвоир гремит ключами", что "…сегодня моим детям не на что, простите, жить", и просит, "чтобы в деле разобрался Президент всея Руси".

Крик души коллеги-стихотворца, породившего новый жанр тюремного фольклора, не мог не вызвать у меня ответный зарифмованный крик.

Где-то как-то там наделав

Миллионные грехи,

Президенту шлет Маркелов

Покаянные стихи.

Пишет он, что все в порядке,

Что не крал, не воровал,

И что взятки, взятки, взятки,

Взятки, взятки он не брал!

Пишет, что не спит ночами,

Что не мил ему весь мир,

Пишет, как гремит ключами

В коридоре конвоир.

Так и мнится в самом деле,

Как надрывный этот стон

Льется где-нибудь в "Газели"

Песней радио "Шансон".

Тут же, рядом – "мать-старушка",

Плач жены, детишек ор,

Пайки черствая горбушка,

Беспощадный прокурор…

А в кремлевском кабинете

В этот самый вот момент,

Слыша песню на кассете,

Тихо плачет президент.

Всхлипнет Путин: "Эх... до боли

Душу мне разбередил!

Что ж, гуляй пока на воле!

Я проникся и простил!"

Дух свободы сладок снова!

Сердце просится в зенит!

Поэтическое слово

Чудеса опять творит!

Вот совет для казнокрада:

До того, как своровать,

Научиться где-то надо

Худо-бедно рифмовать!

P.S. Даю уроки элементарного стихосложения…