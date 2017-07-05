Поэтический обозреватель — о стихотворных обращениях взяточников к Путину

Поэтический обозреватель altapress.ru был трепетно поражен недавней новостью о том, что бывший руководитель Республики Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по подозрению в получении взятки в 235 млн руб., написал президенту РФ Владимиру Путину стихотворное послание. В нем, в частности, сообщается:
"“Вы, Маркелов, взяли взятку”.
Кто вам это рассказал?
Отвечаю по порядку:
Взятку, взятку я не брал".
Далее бывший чиновник подробно описывает, как "конвоир гремит ключами", что "…сегодня моим детям не на что, простите, жить", и просит, "чтобы в деле разобрался Президент всея Руси".
Крик души коллеги-стихотворца, породившего новый жанр тюремного фольклора, не мог не вызвать у меня ответный зарифмованный крик.
Где-то как-то там наделав
Миллионные грехи,
Президенту шлет Маркелов
Покаянные стихи.
Пишет он, что все в порядке,
Что не крал, не воровал,
И что взятки, взятки, взятки,
Взятки, взятки он не брал!
Пишет, что не спит ночами,
Что не мил ему весь мир,
Пишет, как гремит ключами
В коридоре конвоир.
Так и мнится в самом деле,
Как надрывный этот стон
Льется где-нибудь в "Газели"
Песней радио "Шансон".
Тут же, рядом – "мать-старушка",
Плач жены, детишек ор,
Пайки черствая горбушка,
Беспощадный прокурор…
А в кремлевском кабинете
В этот самый вот момент,
Слыша песню на кассете,
Тихо плачет президент.
Всхлипнет Путин: "Эх... до боли
Душу мне разбередил!
Что ж, гуляй пока на воле!
Я проникся и простил!"
Дух свободы сладок снова!
Сердце просится в зенит!
Поэтическое слово
Чудеса опять творит!
Вот совет для казнокрада:
До того, как своровать,
Научиться где-то надо
Худо-бедно рифмовать!
P.S. Даю уроки элементарного стихосложения…
- Сюжет: Колонка Леонида Вихрева
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