"Свиноматки поросятся": что происходит на "Алтаймясопроме" и будет ли его банкротить ВЭБ

По словам Игоря Тищенко, гендиректора "Алтаймясопрома", после непростого прошлого года в нынешнем свинокомплексу удалось выйти на хорошие показатели. Из достоверных источников известно, что предприятие собирает пакет документов для кредитного комитета ВЭБа с целью получить дополнительное финансирование. Оно необходимо в том числе для завершения строительства двух крупных объектов с высокой степенью готовности, которые из-за нехватки собственных средств находятся в законсервированном состоянии.

Отголоски прошлого

Говоря о потенциальном банкротстве "Алтаймясопрома", "Коммерсант" ссылается на данные системы "СПАРК-Интерфакс", согласно которым на 2015 года выручка предприятия составила 1,2 млрд рублей, чистый убыток — 938,7 млн, размер кредиторской задолженности (долгосрочной и краткосрочной) превысил 9 млрд рублей. С начала года в отношении "Алтаймясопрома" было подано несколько исков о банкротстве. Однако производства по ним были прекращены в связи с погашением долгов. Что касается обращения со стороны ВЭБа, то на момент подготовки материала в картотеке алтайского арбитража оно не отображалось. Подано ли оно на самом деле, не известно.

Как сообщил altapress.ru Игорь Тищенко, предыдущие банкротные иски были отголосками прошлого года — не совсем удачного с экономической точки зрения для предприятия.

Игорь Тищенко,

генеральный директор свинокомплекса "Алтаймясопром":

Дело в том, что 2016 год был для нас достаточно сложным. И все это отголоски прошлых проблем. Желание кредиторов быстро получить назад свои деньги становится причиной подобных заявлений. Сейчас наше предприятие работает на нормальных мощностях. Все производственные показатели у нас не хуже европейских. Говорить о том, что предприятие себя плохо в настоящий момент чувствует, я бы не стал. Наши объекты, которые уже есть, нормально функционируют: свиньи рождаются, идут на откорм, свиноматки поросятся.

Имеются ли у ВЭБа веские основания подать на банкротство "Алтаймясопрома", г-н Тищенко не сообщил, сославшись на коммерческую тайну. По его словам, о такой перспективе он до последнего момента ничего не слышал.

Гендиректор утверждает: в настоящий момент на предприятии функционирует первая очередь свинокомплекса, состоящая из репродуктора с доращиванием и откормочной площадки. Общее поголовья составляет 55 тыс голов свиней. Вторая очередь должна была включать аналогичные объекты, но из-за недостаточного финансирования строительство ее было заморожено.

В законсервированном состоянии находятся еще два стратегических для "Алтаймясопрома" объектов. Речь идет о собственном комбикормовом заводе и мясоперерабатывающем цехе. Оба практически готовы к вводу в эксплуатацию, утверждает гендиректор.

Игорь Тищенко,

генеральный директор свинокомплекса "Алтаймясопром":

В любой момент при наличии финансирования они будут запущены. Степень готовности комбикормового завода составляет 80-90%. В перерабатывающем цехе необходимо смонтировать оборудование, которое уже имеется в наличии, и достроить очистные сооружения. Это на сегодняшний день основная проблема.

Что касается конъюнктуры на рынке свинины, то, по словам Игоря Тищенко, для предприятия она складывается вполне благоприятно. "Ни килограмма свинины у нас не лежит. Все идет на реализацию", - сообщил он.

Кризис подкосил

Примечательно, что другие игроки рынка оптимизма г-на Тищенко не поддерживают. По словам Николая Мальцева, гендиректора животноводческого комплекса "Вепрь", прошлый год с экономической точки зрения для отрасли был чрезвычайно не благоприятный. Реализация товара снизилась, цены на свинину опустились до 75 рублей за килограмм живого веса. Сейчас ситуация чуть получше: мясо у производителей закупается по 90-110 рублей за килограмм с учетом НДС. Это позволяет им лишь работать в ноль.

Эксперты такую ситуацию связывают со снижением спроса со стороны переработчиков. Кризис заставил их в 2016 году сократить выпуск мяса и субпродуктов на 5,2%, колбасной продукции - на 17,2%. В текущем году данная тенденция продолжилась. При этом затраты на корма, премиксы и ветеринарные препараты у животноводов существенно возросли.

Николай Мальцев,

гендиректор животноводческого комплекса "Вепрь":

Раньше мясопереработчики выстраивались за нашим мясом в очередь. Сейчас - тишина. Я сам звоню на комбинаты с вопросом, почему не закупаете сырье. Мне отвечают, что у них и так затоварка. У народа денег нет покупать эту продукцию. Все это наводит на мысли, а не пора ли заканчивать со свиноводством.

При этом Николай Мальцев отмечает: ему еще повезло. "Вепрь" работает практически без банковских займов. Другие свиноводческие предприятия, которые в свое время подсели на "кредитную иглу", о себе так вряд ли скажут. В 2013 году началось банкротство предприятия "Фунтики" известного фермера Александра Орлова из Топчихинского района. В 2008-2009 годах он первым из сельхозпроизводителем Алтайского края оформил всю паевую землю в собственность и передал ее в качестве залога в "Россельхозбанк". Долгое время его предприятие СПК "Искра" считалось передовым в молочном производстве региона. Однако затем у Александра Орлова начались финансовые проблемы. Он не смог получить дополнительное финансирование под свой проект свинокомплекса. После чего подал иски о его банкротстве.

Следующим в такой же ситуации оказался "Альтаир-агро", который из-за проблем с финансированием со стороны Сбербанка и ряда управленческих ошибок бывшего руководства в 2016 году был признан несостоятельным и ушел "с молотка".

На сегодняшний день из числа "крупняков" былых времен на плаву держится только "Алтаймясопром".

Три года ожидания

Надо сказать, что история с выделением свинокомплексу из Тальменского района дополнительных кредитных ресурсов от ВЭБа длится уже больше трех лет. Местные власти на федеральном уровне регулярно стараются эту тему педалировать. Последний раз она обсуждалась в конце апреля во время встречи губернатора Алтайского края Александра Карлина с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. Последние отрапортовали — все поручения даны.

Как стало известно altapress.ru, на прошлой неделе из Москвы вернулся Александр Юган, руководитель компании "Кем-ойл", главный учредитель "Алтаймясопрома". В столице он вел переговоры с представителями "Внешэкономбанка". Ранее специалисты данной структуры изучали положение дел непосредственно на предприятии. Источник близкий к ситуации утверждает: в настоящий момент "Алтаймясопром" готовит необходимый пакет документов для предоставления в кредитный комитет ВЭБа. Главная цель — возобновить кредитование аграрного проекта. Пойдет ли банк навстречу алтайскому предприятию или вновь откажет в финансовой помощи, станет известно в июле.

Справка

Каким должен был быть "Алтаймясопром"

"Алтаймясопром" долгое время называли "свиным долгостроем". Дело в том, что эпопея со строительством мегасвинокомплекса началась еще в 2005 году. На протяжении долгого времени компания неоднократно заявляла, что объект будет построен, однако сроки начала работ постоянно сдвигались. Первая очередь комплекса была сдана в августе 2012 года. На тот момент на предприятии работал один репродуктор, рассчитанный на 5 тыс свиноматок. Всего же к 2014 году их планировалось построить три. Также инвесторы намеревались возвести три откормочных площадки на 100 тыс голов свиней каждая, племенную ферму и хрячник. Руководство предприятия заявляло, что уже к ноябрю 2012 года будут запущены убойный цех и комбикормовый завод.

А еще "Алтаймясопром" собирался реализовать крупный социальный объект. В Тальменском районе в непосредственой близости от свинокомплекса планировалось возвести жилой квартал на 500 домов для своих работников со всей необходимой инфраструктурой. Стоимость проекта первоначально оценивалась в 2,2 млрд рублей.

Факт

Согласно данным портала kartoteka.ru, основным собственником в уставном капитале "Алтаймясопроа" является председатель совета директоров "УК КЕМ-ОЙЛ" Александр Юган (622,5 млн рублей — 83% от размера уставного капитала). Доля Валерия Шарнина составляет 8%, Бориса Панова — 9%. Последний в свое время был инициатором данного проекта и его гендиректором. В конце 2016 года его место занял Игорь Тищенко, ранее занимавший пост директора по оперативному управлению. Формальным поводом ротации стало достижение Борисом Пановым пенсионного возраста.