София Ротару отмечает свой юбилей на курорте миллиардеров в Сардинии

Компанию эстрадной певице составили ее сын, невестка и внуки — 16-летняя Соня и 23-летний Толя, а также ряд российских звезд.

"Дорогая моя, МАМА! Будь счастлива! Пусть Бог хранит и оберегает тебя! Ты научила меня любить жизнь и ценить её во всех проявлениях! Не сомневаюсь, что родился под счастливой Звездой… Береги себя и помни, что еще много всего интересного впереди! Люблю", — написал сын Софии Ротару Руслан на своей странице в Instagram. Там же он выложил несколько фото с видами курорта, где отдыхают всей семьей.

Отдых. Семья ♥ #софияротару #sofiarotaru Публикация от София Ротару/Sofia Rotaru (@rotaru_sofia) Авг 1 2017 в 6:06 PDT

Президент РФ Владимир Путин поздравил Софию Ротару с юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:

"С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес, желаю доброго здоровья, успехов, творческого долголетия.

Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью – как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады, как искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, беззаветно преданный искусству, сцене, своим многочисленным поклонникам".

Гостями на празднике Софии Ротару в Сардинии могут стать Эмин Агаларов, Яна Рудковская, Андрей Малахов. Они тоже сейчас отдыхают на курорте для миллиардеров, пишет Ura.ru.