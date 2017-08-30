Священник Московского патриархата выбил зуб попу Киевскому

Священнослужители в Ровенской области (Западная Украина) устроили потасовку, один лишился зуба. Инцидент произошел в селе Повча, пишет Erve.ua.
Пострадал настоятель Свято-Николаевской церкви Украинской православной церкви Киевского патриархата села Николаевка Александр Тимощук. На мужчину напал иерей Виталий Буга, настоятель Свято-Троицкой церкви Украинской православной церкви Московского патриархата села Повча, выбив пострадавшему зуб.
Тимощук прибыл в Повчу, чтобы забрать свою супругу из школы, в которой она работает.
Теперь иерея Виталия Бугу могут отстранить от служения или забрать награды. Однако окончательное решение будет вынесено позже, сообщил пресс-секретарь Ровенской епархии УПЦ игумен Герман. По его словам, потерпевший сам постоянно провоцирует их отца на ссоры.
"Отец Виталий Буга стоял возле храма, а священник ехал на машине и показал ему неприличный жест рукой — средний палец. Затем Буга подошел к машине, а тот схватил его за подрясник и начал тянуть на себя. Отец Виталий, наверное, поскользнулся и упал на него. И они друг друга ударили. Возможно, когда вырывался, то задел зубы. Отец раскаивается и просит прощения, что своим поведением ввел в "соблазн" других", — отметил игумен Герман.
Сотрудники правоохранительных органов допросили на месте свидетелей и сняли побои с потерпевшего, пишет bfm.ru.
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