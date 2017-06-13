Священники бьют тревогу: псевдоепископы "разводят" их на деньги

Человек, который представился епископом Находкинским и Преображенским Николаем, позвонил первый раз 12 июня. По словам "епископа", некий иеромонах Питирим (в миру Понков С.С.) родом из Мошковского района Новосибирской области, который теперь служит на Дальнем Востоке, должен срочно приехать в Новосибирск к маме, которая попала в больницу. Нужны средства. Он заверил, что часть денег, необходимых на лечение, уже дал митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Осталось "совсем немного" — только на дорогу от Владивостока до Новосибирска. Достаточно будет 7-10 тысяч рублей и назвал номер карты для перечисления.

На вопрос, почему такими делами занимается сам епископ, а не бухгалтерия, он ответил, что сам находится в паломничестве в Иерусалиме, перекинуть денег не может. Казначей его епархии в Москве и тоже не имеет возможности помочь иеромонаху.

Иерей Димитрий Миронов,

штатный священник Искитимской епархии:

Вызвонить пытался активно — набирал около 20 раз, пока я не занес номер в "черный список". Я не стал перечислять деньги и сразу доложил о звонке епископу Искитимскому и Черепановскому Луке, под началом которого служу. Он подтвердил, что это уже не первый "развод", подобные обращения уже были. Оказывается, уже есть циркуляр из Патриархии с описанием подобных случаев и призывом быть осторожными. В приемной Новосибирской митрополии мне также сообщили, что никаких звонков с просьбой дать денег не было и что это обман.

По словам священника, которого пытались обмануть, звонивший человек говорит довольно складно: географически ориентируется, именами митрополитов и епископов легко апеллирует и знает название прихода потенциальной жертвы.

Это не первый случай, когда люди, прикрываясь саном, пытаются заработать. На сайте ГУВД Минского горисполкома Беларуси две недели назад появилась информация о том, что в городе некий мужчина, представляясь "отцом Александром", ходил по домам и предлагал освятить жилье, при этом доставал записки, предлагал их заполнить, поясняя, что передаст их прибывшим в Минск монахам из Греции. В одном случае он предлагал купить ладанку за 35 рублей, в другом — собирал средства для онкобольных детей. 23 мая сотрудники угрозыска задержали мошенника. Им оказался 44-летний безработный, ранее судимый житель Минска. В Белорусской православной церкви сообщили, что арестованный никогда не был священнослужителем.



