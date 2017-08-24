Священники рассказали, в каких грехах признаются россияне

Первые строчки в списке заняли: гордыня, суеверие, маловерие, уныние, недовольство жизнью, лень.

Многие россияне не делятся своими проблемами с близкими людьми, но идут за поддержкой к священникам, с которыми делятся, что не почитают родителей, блудят, изменяют своим супругам и занимаются воровством. Замыкают список обман, зависть и осуждение, пишет RT.

После проведения исповеди священнослужители сохраняют анонимность и не осуждают людей за их жизненные ошибки и грехи, так как их можно победить раскаянием и изменением образа жизни.

Опрос провели сотрудники международного сетевого проекта "Батюшка-онлайн" среди 50 священников, отвечающих на вопросы людей в Сети на протяжении двух лет, пишет ura.ru.