Священники рассказали, в каких грехах признаются россияне

Российских священнослужителей спросили, в каких грехах чаще всего признаются граждане РФ.
Первые строчки в списке заняли: гордыня, суеверие, маловерие, уныние, недовольство жизнью, лень.
Многие россияне не делятся своими проблемами с близкими людьми, но идут за поддержкой к священникам, с которыми делятся, что не почитают родителей, блудят, изменяют своим супругам и занимаются воровством. Замыкают список обман, зависть и осуждение, пишет RT.
После проведения исповеди священнослужители сохраняют анонимность и не осуждают людей за их жизненные ошибки и грехи, так как их можно победить раскаянием и изменением образа жизни.
Опрос провели сотрудники международного сетевого проекта "Батюшка-онлайн" среди 50 священников, отвечающих на вопросы людей в Сети на протяжении двух лет, пишет ura.ru.
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