Таджикские мигранты хотят получать пенсии в России

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана намерено к 2018 году договориться с Россией о пенсионном обеспечении для своих граждан, которые работают на территории РФ.
В Министерстве труда рассказали, что подписание этого документа даст возможность трудовым мигрантам получать пенсию в России, сообщает Sputnik Таджикистан. На выплаты смогут рассчитывать только те работники, которые трудятся легально, платят налоги и имеют социальное страхование.
В министерстве подчеркнули, что подписание соглашения благоприятно повлияет на российскую экономику, поскольку это увеличит сумму, отчисляемую в социальные фонды страны. Также у таджикских мигрантов появится стимул работать легально. "С годами демографическая ситуация в РФ ухудшается. Это может отрицательно повлиять на достаток рабочей силы в стране. Мигранты, которые работают легально, помогут решить эту проблему", — отметили в ведомстве, пишет bfm.ru.
Соответствующее соглашение находится на доработке с начала 2017 года. Однако на сегодняшний момент в документе есть пункты, противоречащие российскому законодательству. По официальным данным, в России работают 800 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана. Согласно исследованию ВШЭ, их средняя зарплата ниже, чем у представителей других стран СНГ, и составляет 28 тысяч рублей.
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